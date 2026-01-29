Escuchar
(2 min)
Una fotografía donde se observa un incendio, en Cholila, en la provincia de Chubut, Argentina, el 27 de enero de 2026. (STR / EFE)

Una fotografía donde se observa un incendio, en Cholila, en la provincia de Chubut, Argentina, el 27 de enero de 2026. (STR / EFE)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía donde se observa un incendio, en Cholila, en la provincia de Chubut, Argentina, el 27 de enero de 2026. (STR / EFE)
Una fotografía donde se observa un incendio, en Cholila, en la provincia de Chubut, Argentina, el 27 de enero de 2026. (STR / EFE)
Por Agencia AFP

El gobierno del presidente argentino Javier Milei informó el jueves que decretará una “emergencia ígnea” en cuatro provincias de la Patagonia, donde desde el comienzo del verano austral varios incendios han consumido decenas de miles de hectáreas.

TE PUEDE INTERESAR

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas
Latinoamérica

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá
Latinoamérica

Daniel Noboa regresa a Ecuador por un asunto “de emergencia” y cancela su agenda en Panamá

Lula da Silva defiende la soberanía panameña del Canal, puesta en duda por Trump
Latinoamérica

Lula da Silva defiende la soberanía panameña del Canal, puesta en duda por Trump

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela
EEUU

María Corina Machado dice que le llama la atención que Petro pida que Maduro sea juzgado en Venezuela