La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo este jueves en el foro del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, en Santiago, que la banda criminal internacional Tren de Aragua, de origen venezolano y expandida a lo largo y ancho del continente, tiene las “características del terrorismo”, en tanto “tiene como objetivo generar terror en la población”.

“No golpea de cualquier manera. El Tren de Aragua golpea con un procedimiento, con una matriz de funcionamiento, con una lógica que siempre hace exactamente lo mismo. Se instala en un determinado lugar. Viene con un grupo en general de nacionalidad venezolana. Se instalan, compran edificios enteros, como pasó en Perú. En esos edificios viven todos. Para que no se conozca, no se sepa qué conversación puedan tener. Desde ahí planifican con tiempo, sin apuro, los golpes que van a hacer. Pero no son golpes al azar”, señaló la ministra.

La ministra argentina participó en el foro de seguridad de la Enade, espacio que compartió junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, y el expresidente de Colombia, Iván Duque.

Durante el encuentro, Bullrich se refirió además a dos casos que han sido muy mediáticos en Chile: el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y el asesinato del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez.

Respecto a este último, la jefa de Seguridad del gobierno de Javier Milei cuestionó cómo el principal sospechoso del homicidio Dayonis Orozco pudo atravesar cinco países teniendo alerta roja de Interpol, para terminar capturado por la Policía colombiana.

“Atrás de eso hay una organización con lógica que le brinda pasaporte, identidades falsas, fraudes, pasaportes robados, para a partir de ahí poder escaparse y llegar, seguramente nuevamente, a Venezuela. En consecuencia, es importante analizar si es una organización que es autónoma del Estado o no es autónoma del Estado. Yo tiendo a pensar que no es autónoma del Estado”, expresó.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela, considerada la banda más poderosa del país y dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

Desde 2018, el grupo se expandió rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos y se sabe que opera en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. El Gobierno venezolano, sin embargo, considera que la banda está desmantelada.