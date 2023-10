La exaspirante presidencial conservadora Patricia Bullrich anunció este miércoles que apoyará “el cambio” que representa el libertario Javier Milei, frente al candidato peronista Sergio Massa, en el balotaje con el cual los argentinos elegirán el 19 de noviembre a su nuevo presidente.

“Con Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante el dilema del cambio o de la continuidad mafiosa. La mayoría eligió el cambio, nosotros lo representamos”, dijo Bullrich en una rueda de prensa.

Tercera en la primera vuelta del 22 de octubre con casi 24% (6,2 millones) de los votos, Bullrich aclaró que no hablaba en nombre de su partido Propuesta Republicana (PRO, derecha), ni de la coalición Juntos por el Cambio, que también integran los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

“Ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del tiempo nos pide no ser neutrales ante la continuidad del kirchnerismo a través de Massa”, señaló la excandidata.

La dirigente política ofreció sus declaraciones tras reunirse con Milei, que con 30% de los votos pasó al balotaje pero quedó por detrás de Massa (36%).

Acompañada por su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, la excandidata señaló que su respaldo a Milei no implica un pacto para un eventual gobierno.

“Dimos por terminados ciertos enfrentamientos. Nosotros no hablamos del gobierno. No estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei. Lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó o a la que no nos votó y nos quiere escuchar”, aseveró.

Juntos por el Cambio aún no ha anunciado una posición común de cara a la segunda vuelta presidencial. El presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, advirtió que un apoyo a Milei pone en riesgo la continuidad de la coalición.