Patrick Duddy fue el último embajador de Estados Unidos en Venezuela. Primero estuvo entre agosto del 2007 y setiembre del 2008, cuando fue expulsado por Hugo Chávez. El 2 de julio del 2009 retomó su cargo tras la normalización de las relaciones bilaterales. Ahora está retirado de la diplomacia y se dedica a la docencia en Duke University. Esta semana estuvo en el Perú y conversó con El Comercio.

► Usted conoció a Nicolás Maduro cuando él era canciller. ¿Cómo era? ¿Considera que es más autoritario que Hugo Chávez?



Claro que Nicolás Maduro está gobernando en una forma mucho más autoritaria que Hugo Chávez. Pero, obviamente, en diferentes circunstancias. Maduro siempre fue crítico de Estados Unidos. Cuando nos encontrábamos en mis tiempos de embajador y él como canciller el contacto era formal, apropiado. Nunca hubo dudas en sus actitudes sobre Estados Unidos. Y en aquella época Chávez hablaba muy fuerte en contra de Estados Unidos.

►El chavismo en los medios decía cosas muy fuertes sobre Estados Unidos. ¿Cómo era el trato en persona?



Era una relación formal, correcta. Pero a la vez en mis dos períodos no tuve mucho contacto directo con ellos. Tanto el Gobierno Estadounidense como el Venezolano estaban manteniendo cierta distancia.



►¿Por qué Chávez lo saca de Venezuela? Él dijo que fue en solidaridad por la expulsión del embajador de Bolivia en EE.UU.



Chávez me había criticado antes, hasta me había amenazado con la expulsión por haber expresado mi desilusión por el hecho de no haber logrado algún tipo de cooperación en contra del narcotráfico. Pero a mí me parece finalmente que él necesitaba un enemigo externo, que era Estados Unidos. Y también estaba tratando de consolidar sus relaciones con sus aliados enemigos del 'coloso del norte'.



En esta imagen del 2007, Hugo Chávez saluda al embajador Patrick Duddy. (Reuters).

►¿De qué manera Venezuela no colaboraba en la lucha contra el narcotráfico? ¿Le da credibilidad a quienes dicen que Venezuela es un narcoestado?



Chávez decidió finalizar un acuerdo que había sido negociado antes entre los dos gobiernos sobre cooperación y la presencia de la DEA dentro de la embajada en Venezuela. Expulsó a gran parte de la misión de la DEA en el país. Eso nos dio una indicación de su decisión de no cooperar plenamente con nosotros. A la vez, se estaban descubriendo de manera regular pistas clandestinas por donde estaban exportando droga. Y también había un sistema que mantenía cierta vigilancia sobre vuelos inapropiados que salían de ciertas provincias, muchos de ellos luego revelados como de transporte de drogas. Ese tipo de tráfico aumentó notablemente después de que dejaran de cooperar con Estados Unidos. Yo diría que difícilmente se pueden construir estas pistas sin cierta cooperación por lo menos a nivel regional... Me parece que las organizaciones internacionales están convencidas de que alguno funcionarios están o cooperando o haciéndose de la vista gorda con el narcotráfico.



►En mayo hay elecciones. ¿Ve a Maduro más consolidado en el poder, está debilitado?



Las encuestas sobre preferencias electorales muestran claramente que la mayoría de venezolanos culpa al Gobierno por las condiciones internas de la economía, el colapso, escasez de medicinas, comida, la caída de la producción petrolera; a propósito, están produciendo menos petróleo que hace 20 años.



►Pero Estados Unidos le sigue comprando ese petróleo a Venezuela, ¿por qué no deja de hacerlo?



Gran parte de la razón es que Estados Unidos no quiere castigar al pueblo entero.



►Pero el pueblo ya se está muriendo de hambre, lo peor que puede pasar ya está sucediendo



Gran parte del liderazgo del hemisferio está buscando la manera de recuperar la democracia y hacer algo sobre la crisis económica y humanitaria. Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos ha castigado a ciertos individuos y ha cerrado el sistema financiero. Pero a mí me parece que tanto el presidente Obama en su momento como el presidente Trump ahora están tratando de evitar la necesidad de tomar pasos que castigarían al pueblo, porque entienden que ya está sufriendo. Por otro lado, en el tema de la elección me parece que el chavismo tiene el control tanto del Ejecutivo como del tribunal electoral y la rama judicial; entonces, la posibilidad de que gane una figura de la oposición es bastante reducida. Es difícil imaginar que, bajo estas circunstancias, habrá una lección legítima.



►La reelección de Maduro entonces ya está arreglada y lo que dicen las encuestas no se va a reflejar en el resultado final



Ni siquiera hay que calificarla como elección sino como una coreografía. Está en duda que el proceso cumpla con los requisitos internacionales de una elección libre, justa, bien manejada.



►¿Ha llegado a entender por qué se aferra al poder el chavismo y no va a una elección democrática?



Me parece que entienden que han perdido gran parte del apoyo popular. Saben que gran parte de lo que ellos llaman socialismo del siglo 21 va a ser cambiado y hasta rechazado por un gobierno de la oposición. El chavismo en uno de sus documentos explican que su intención era un cambio completo del sistema y hasta en un momento calificaron al sector privado como una necesidad transitoria. Pero gran parte del pueblo ya entiende que ese sistema no funciona. Y de hecho el alcance del fracaso del chavismo es prácticamente sin precedentes. No sé si hemos visto a un país tan potencialmente rico fracasando en prácticamente cada rama de la vida pública. Nada está funcionando. Ni la industria petrolera ni el sistema eléctrico. El país que tiene las reservas más grandes de petróleo en el mundo no tiene medicinas y sus supermercados están vacíos.



Patrick Duddy. (El Comercio / Hugo Pérez).

►Venezuela dice que eso es parte de un boicot de Estados Unidos. Cómo era su relación con la oposición, pues Venezuela la acusa de ser títere de Washington



Oh. Primero, recuerde que acaba de preguntarme por qué Estados Unidos sigue comprando petróleo a Venezuela. No hay un boicot de Estados Unidos. De hecho, somos su socio principal para el único producto que están exportando, que es el petróleo. El problema ahí es que los precios internacionales han caído y su producción ha caído aún más. Yo tenía una relación bastante limitada con la oposición, correcta. Durante mis dos estadías traté de tener una relación lo más productiva con los gobiernos. Y nunca dejamos de comprar petróleo y tampoco dejaron ellos de vender.



►¿Por dónde está la salida en Venezuela?



No sabría decirle. Hay mucha gente que está prediciendo un cambio de gobierno dentro de algún tiempo. El control de los órganos del gobierno más el colapso de la economía ha provocado que muchos venezolanos no tengan fe en el futuro y se están yendo. No sé cuándo va a terminar este gobierno. La ex canciller Delcy Rodríguez dijo hace unos días que el chavismo nunca va a entregar el poder. Cuando Chávez dijo por primera vez que tenía cáncer, su hermano llamó a sus partidarios a estar listos para defender la revolución con las armas. Es decir, el Gobierno no tiene ninguna intención de dejar el poder. El mismo Maduro ha dicho que si pierde una elección vamos a tomar la lucha en la calle. Eso le dice al pueblo cuán difícil va a ser cambiar al gobierno.



►Esa situación lleva también a un sector más radical de la oposición a pedir una intervención militar extranjera. ¿Qué piensa de ello. Es realista?



No. Me parece que nadie quiere meterse militarmente en Venezuela. Todos sus vecinos y Estados Unidos están buscando que solucione sus problemas internamente.



►¿Ve posible un levantamiento militar interno?



Yo no lo veo en lo inmediato, porque hay muchos oficiales en el gobierno, en las gobernaciones.



►¿Chávez hubiese tolerado una situación tan límite como la que está viviendo Venezuela?



Es difícil decirlo porque él gobernó en otra época, con el precio del petróleo por las nubes. Tenía los recursos para sus programas sociales y para el exterior.