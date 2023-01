Paula Durán es una joven huilense de 27 años que migró en 2022 a California, Estados Unidos, junto a su esposo, Sergio Vega, y sus dos hijas de 9 y 4 años de edad. Sin embargo, en el pasado mes de noviembre, mientras se encontraba en embarazo de su tercer hijo, fue diagnosticada con cáncer en el estómago y el cerebro.

La mujer tuvo que ser sometida inmediatamente a una cesárea para sacar al bebé en la semana 34 de gestación y al día siguiente le realizaron una cirugía para extraer una parte del tumor de su cerebro.

Aunque el pequeño Juan José tuvo que utilizar un respirador artificial en los primeros días, actualmente goza de buena salud. Sin embargo, Paula continúa luchando por su vida y su esposo está pidiendo a las autoridades de Colombia y del país norteamericano una visa humanitaria para que la familia de la joven pueda acompañarla pronto, ya que los médicos aseguran que su cáncer hizo metástasis, pues invadió otros órganos y ya es incurable.

Según contó Vega, a Paula le dieron un mes de vida. “Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, medicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, dijo el hombre.

El caso de esta familia ha conmovido a más de uno a través de las redes sociales y medios de comunicación, por lo que muchos internautas les han hecho donaciones o se han unido al llamado a las autoridades de ambos países para que ayuden a Paula a reunirse con sus familiares, ya que la joven, por su delicada condición médica, no puede viajar a Colombia.

“Nos dijeron que no podíamos volar, que si ella lo hacía, con la presión de la altura el cerebro se le inflamaba y eso le podía ocasionar una hernia y morir”, explicó Sergio.

La familia huilense tienen tres hijos. (Foto: Instagram: @sergiovega228711).

Su madre pide ayuda

Gloria Camargo es la madre de Paula Durán. La mujer, en entrevista con ‘Noticias Caracol, manifestó lo difícil que ha sido para ella vivir esta situación desde la distancia. “Vean a una mamá con un dolor muy grande en su corazón de no poder estar con su hija en un momento tan duro como este”, aseguró.

En medio de lágrimas, la mujer pidió ayuda al presidente Petro para que la ayude a reunirse con su hija: “Ojalá yo hubiera podido estar desde hace mucho tiempo atrás con ella, yo sé que las cosas no son fáciles pero, por favor, que el presidente Petro escuche a esta mamá que ruega y suplica por intervenir con el país de los Estados Unidos para que me puedan dar esa visa humanitaria”, dijo Camargo al medio citado.