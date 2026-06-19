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Durante el acto para la firma del acuerdo, el presidente Paz habló de una «reconciliación» y de generar «entre todos los bolivianos un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo». Foto: EFE
Durante el acto para la firma del acuerdo, el presidente Paz habló de una «reconciliación» y de generar «entre todos los bolivianos un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo». Foto: EFE
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) lograron este viernes un acuerdo para «pacificar» el país tras siete semanas de conflicto, si bien los sindicatos campesinos y los sectores afines al exmandatario Evo Morales mantienen los bloqueos de carreteras con los que exigen la renuncia del gobernante.

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