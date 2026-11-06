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Pedro Alliana juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario. EFE/ Juan Pablo Pino
Pedro Alliana juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario. EFE/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

Pedro Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario.

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