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Pedro Alliana (c), hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay. EFE/ Juan Pablo Pino
Pedro Alliana (c), hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay. EFE/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este viernes, tras jurar al cargo después de la destitución de Santiago Peña, que los afectados por el “descalabro financiero” como consecuencia del cierre de Ueno bank “serán compensados plenamente”.

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