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Trabajadores retiran escombros de la Plaza de Bolívar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Pereira. Foto: EFE/ Carlos Ortega
Trabajadores retiran escombros de la Plaza de Bolívar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Pereira. Foto: EFE/ Carlos Ortega
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

La ciudad colombiana de Pereira vive este martes, un día después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, entre la búsqueda de desaparecidos y la zozobra por la tragedia que ya se ha cobrado la vida de al menos 72 personas en la capital del departamento de Risaralda.

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