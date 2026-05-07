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El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 8 de septiembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, en el estadio El Bosque, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 8 de septiembre de 2019. (ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Por Agencia EFE

El comisario Mauricio Cassinelli, exdirector de la Policía Científica que participó en la autopsia de Diego Armando Maradona, declaró este jueves ante el tribunal que el cuadro médico que provocó la muerte del astro, el 25 de noviembre de 2020, llevaba “entre 7 y 10 días por lo menos”.

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