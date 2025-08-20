Peruana puede enfrentar pena de muerte en Indonesia por narcotráfico: qué castigos recibieron otros connacionales en igual situación

Una ciudadana peruana de 42 años fue detenida en Indonesia con 1,4 kilogramos de cocaína, delito que en dicho país asiático puede ser castigado hasta con la pena de muerte.

Según informaron las autoridades indonesias, la mujer fue capturada el 12 de agosto luego de llegar al aeropuerto internacional de Bali en un vuelo procedente de Qatar. La policía local indicó que la detenida transportaba el narcótico dentro de un juguete sexual oculto en sus partes íntimas.

La agencia Efe reporta que de acuerdo con las averiguaciones, el caso comenzó a tejerse en abril a través de un chat de la web profunda, en el que un hombre coordinó con la mujer para que recibiera la droga en la ciudad española de Barcelona con la promesa de una recompensa de 20.000 dólares si lograba ingresarla a Bali.

Castigos severos

Las penas por posesión de drogas y narcotráfico en el Extremo Oriente y el Sudeste Asiático son particularmente severas.

Indonesia tiene una de las legislaciones más duras, pues el traslado de cantidades superiores a los 5 gramos de sustancias como la cocaína puede suponer la pena de muerte por fusilamiento.

Según el último informe sobre penas de muerte y ejecuciones de Amnistía Internacional (AI), que data del 2024, la justicia indonesia emitió 64 nuevas sentencias de muerte por delitos relacionados con las drogas en el año previo a la publicación del documento.

En Malasia, el narcotráfico estaba penalizado con la pena capital, que definía como traficante a cualquier persona que portara al menos 15 gramos de heroína, 1.000 gramos de opio o 200 gramos de cannabis. Sin embargo, una reforma de su Código Penal en el 2023 hizo que la pena máxima deje de ser obligatoria en situaciones de este tipo, pasando a ser discrecional y para casos muy específicos. En la práctica, el castigo máximo para estos delitos ha pasado a ser de 40 años de cárcel.

Por su parte, China castiga el transporte, comercio o contrabando de narcóticos con sanciones que van desde los 15 años de cárcel hasta la ejecución. Irán, Vietnam y Arabia Saudita son otros estados en los que no son extrañas las ejecuciones para estas infracciones.

A inicios de este año cuatro personas procedentes de Canadá fueron ejecutadas por cargos de este tipo en China, causando tensión en las relaciones entre ambos países. Un caso similar fue el de Marco Archer Cardoso Moreira, ciudadano brasileño que en el 2018 fue fusilado en Indonesia por tráfico de drogas y generó un amargo intercambio diplomático entre su nación de origen y el estado asiático.

Marco Cardoso fue fusilado en la isla de Nusa Kambangan pese a los pedidos de clemencia de su gobierno

Diversas organizaciones de derechos humanos critican este tipo de sanciones, señalando que los castigados son personas que en buena parte de los casos enfrenta pobreza y precariedad, lo que los lleva a recurrir al narcotráfico.

Otros casos de peruanos en Asia

En el 2007 Quique Cenepa Insanillo fue detenido en Malasia y se encontró que llevaba medio kilogramo de cocaína en píldoras que alojaba en su estómago. Se salvó de la pena capital debido a que su defensa logró cambiar la tipificación del delito de tráfico a tránsito de drogas, al demostrar que llegó al aeropuerto de Kuala Lumpur para abordar otro vuelo de conexión y tenía como destino final Tailandia.

El peruano fue sentenciado en el 2009 a dos años de prisión efectiva y salió libre poco después debido a que por entonces ya había pasado encarcelado un año y diez meses.

Hermógenes Pisco Ceopa era otro compatriota que fue capturado el mismo día que Cenepa Insanillo en condiciones muy similares, siendo también vecino del primero cuando vivían en el Perú.

Cenepa y Pisco eran parte de un grupo de seis peruanos detenidos en Malasia por cargos de narcotráfico durante ese período, entre los que también se encontraban Isidro Cruz y Reyes Amasifuen Tello, quienes fueron condenados a pena de muerte por narcotráfico y para quienes sus familiares pidieron la intercesión de las autoridades peruanas con la finalidad de lograr una sanción menos severa.

Un caso similar fue el de Jorge Rafael Albornoz Gamarra, carpintero de profesión, que fue condenado a 10 años de cárcel en Indonesia en el 2019 al ser atrapado con 1,7 kg de cocaína. El connacional fue detenido el año anterior junto con otros cuatro extranjeros tras un control de rayos X y la inspección de su equipaje.

Albornoz portaba la cocaína mezclada dentro de un falso fondo de equipaje que pesaba 4,08 kilogramos. (Foto: EFE)

Pese a que inicialmente se evaluó la posibilidad de que recibiera la pena de muerte, un tribunal de la isla de Bali optó por sentenciarlo a prisión junto a una sanción económica de aproximadamente 71.000 dólares. Los seis meses que Albornoz estuvo en detención preventiva se contabilizaron dentro del castigo.

También en el 2019 fue capturado en Indonesia un ciudadano peruano de 55 años de iniciales G. T. M. que portaba dentro de su organismo 125 cápsulas con narcóticos.

Más cerca del presente, en el 2023 una mujer de 53 años y apellido Aponte Cornejo fue detenida en China junto a su hijo de 22 años, quien se apellidaba Flores Aponte. Este último albergaba 51 cápsulas de cocaína dentro de su cuerpo y su madre otras tres, las cuales fueron encontradas gracias a una evaluación de rayos X.