La comunidad peruana residente en Chile participó este domingo en una jornada electoral que transcurrió con normalidad y sin mayores incidentes, según reportes de las autoridades consulares y testimonios recogidos en los principales centros de votación del país.

El Consulado del Perú dispuso una red de recintos educativos y sedes institucionales para recibir a los electores de acuerdo con su ubicación geográfica. En Arica y Parinacota se habilitó el Consulado General del Perú en Arica y su estacionamiento aledaño; en Tarapacá, el Liceo Bicentenario Domingo Santa María; en Antofagasta, el Campus La Providencia; en Atacama, la Casa de Acogida Nuestra Señora de Guadalupe; y en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, la Escuela Bernardo O’Higgins.

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Peruanos emiten su voto en Santiago de Chile en el marco de la segunda vuelta electoral



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Para la zona central, que concentra el mayor número de votantes de la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule, además de Rapa Nui, se habilitaron cinco puntos masivos: el Colegio Providencia, el Centro de Convenciones Espacio Riesco, el Liceo Juan Pablo Duarte, el Liceo José Victorino Lastarria y el Liceo Arturo Alessandri Palma.

En tanto, para los residentes de las regiones del sur del país —desde Ñuble hasta Magallanes— se dispuso como local único el Colegio Gran Bretaña.

De acuerdo con el último reporte de Canal N desde Santiago, la jornada se desarrolló con tranquilidad en Espacio Riesco, uno de los principales centros de votación de la capital chilena. A poco más de una hora para el cierre de mesas, el flujo de electores continuaba de manera constante, aunque con menor intensidad que durante la mañana.

Entre los votantes entrevistados se encontraba una peruana que explicó que acudió a sufragar al final de la jornada debido a responsabilidades familiares. “Tenía que cocinar, ver a los niños”, comentó. Tras emitir su voto, destacó que el proceso fue mucho más fluido que en elecciones anteriores.

Otra ciudadana peruana, residente en Chile desde hace 13 años, señaló que el país vecino le brindó oportunidades para sacar adelante a su familia. Al momento de la entrevista aún no había votado, pues acababa de llegar al recinto acompañada de su hijo.

El ambiente en los minutos previos al cierre estuvo marcado por la llegada de los últimos electores. Personal de seguridad y apoyo logístico orientó a quienes ingresaban al local para que pudieran dirigirse rápidamente a sus respectivas mesas antes del cierre de los portones.

Balance positivo

El embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, realizó un balance positivo de la jornada y destacó que todas las mesas de sufragio quedaron instaladas oportunamente. “Es un buen balance. Todas las mesas han estado instaladas, eso es muy positivo”, afirmó.

Según explicó, uno de los principales cambios respecto de la primera vuelta fue la descentralización de los locales de votación en Santiago. Mientras que anteriormente se habilitó un único recinto para atender a los electores de la capital chilena, en esta oportunidad se dispusieron cinco centros de votación, lo que permitió distribuir mejor la afluencia de público.

“Chile también mejoró mucho en esta jornada porque en los 11 locales no ha habido aglomeraciones ni problemas, sobre todo en Santiago”, señaló el diplomático.

Bravo recordó que en la primera vuelta la concentración de votantes en un solo local generó mayores desafíos logísticos debido al elevado número de candidatos y a las cinco cédulas electorales que debían ser escrutadas. “Había un número de candidatos mucho más alto y además cinco elecciones”, explicó.

Asimismo, destacó la participación de voluntarios para asumir funciones de miembros de mesa y la rápida instalación de las mesas de sufragio. “No hubo problema de colas, ni filas, ni aglomeraciones, ni desorden. Todo ha ido muy bien, ha fluido muy bien”, sostuvo.

Respecto de algunas personas que llegaron después de las 5 p.m. y ya no pudieron ingresar a determinados locales, como ocurrió en Espacio Riesco, el embajador precisó que se trata de situaciones habituales en cualquier proceso electoral. Añadió que quienes ingresaron antes de la hora de cierre pudieron ejercer su derecho al voto incluso después de las 5 p.m.

El diplomático indicó además que la experiencia de esta segunda vuelta ha servido para fortalecer la coordinación entre los organismos electorales y la Cancillería en torno al voto en el exterior. “Ha sido muy apreciable. Esto ha ayudado a sensibilizar más a los organismos electorales respecto de las particularidades de la votación fuera del país”, manifestó.

Finalmente, informó que los votos emitidos en Chile, así como los procedentes de Argentina y Estados Unidos, llegarán al Perú entre el lunes y el miércoles, de acuerdo con las coordinaciones realizadas con las aerolíneas y las autoridades electorales.

La jornada concluyó con un balance favorable para la comunidad peruana residente en Chile, marcada por una participación ordenada y una mejor distribución de los electores en los distintos centros de votación habilitados.