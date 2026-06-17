Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Peter Thiel, cofundador de PayPal, Palantir Technologies y Founders Fund, interviene en la Conferencia Bitcoin 2022, celebrada en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Florida. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP).
Peter Thiel, cofundador de PayPal, Palantir Technologies y Founders Fund, interviene en la Conferencia Bitcoin 2022, celebrada en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Florida. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP).
/ CHANDAN KHANNA
Por BBC News Mundo

La primera vez que el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en la Casa Rosada con el multimillonario tecnológico estadounidense Peter Thiel, la conexión fue inmediata.

TE PUEDE INTERESAR