Por Guillermo Vera Ayala

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se anticipó a los resultados oficiales de las elecciones del Perú y celebró el triunfo del “progresismo” sobre la “extrema derecha”, felicitando a Roberto Sánchez, quien viene disputando un estrecho conteo de votos con Keiko Fujimori.

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