El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se anticipó a los resultados oficiales de las elecciones del Perú y celebró el triunfo del “progresismo” sobre la “extrema derecha”, felicitando a Roberto Sánchez, quien viene disputando un estrecho conteo de votos con Keiko Fujimori.

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori” (sic), escribió el mandatario colombiano en la red social X.

En la misma publicación, Petro señaló que el encarcelado expresidente Pedro Castillo fue “reivindicado” en la votación y anunció que “restablecerá completamente las relaciones diplomáticas” con el Perú y que “solicitará al nuevo presidente” iniciar la fusión del “Pacto Andino” con el Mercosur.

El mensaje del mandatario colombiano fue subido a X durante la mañana de este lunes 8, cuando la Oficina la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado aproximadamente el 93% de las actas de las mesas de votación. La proclamación definitiva del ganador de los comicios recién tendrá lugar a mediados de julio debido al marco normativo vigente.

Al cierre de esta nota, la ONPE había computado el 94,3% de los registros, que mostraban a Roberto Sánchez a la cabeza con un 50,04% de los votos, mientras que Keiko Fujimori se situaba en el 49,96%. Solo el 3,5% de las actas procedentes del extranjero habían sido procesadas.

Para Francisco Belaunde, especialista en derecho internacional y geopolítica, el apresuramiento de Petro alrededor de los comicios peruanos no obedecería a un acto calculado ni consultado con sus asesores, sino que se trataría de “un impulso y una euforia” bastante propios de su personalidad.

“Es una reacción impulsiva y vehemente como las que el presidente colombiano suele tener. Petro habla demasiado y tuitea demasiado, metiéndose en temas que no le incumben”, indica Belaunde.

“Lamentablemente se ha vuelto costumbre en algunos mandatarios opinar sobre las elecciones en otros países, lo hace Trump y Petro también lo hace con mucha frecuencia. Se viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados”, añade el internacionalista.

Al ser consultado sobre si comentarios de este tipo podrían afectar las relaciones entre el Perú y Colombia, Belaunde indicó que en el peor escenario es algo factible. El analista citó como ejemplo el caso de la ruptura diplomática con México tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo, aunque matizó que en el contexto actual es difícil que suceda algo así.

“A Petro le queda poco tiempo en el poder y tal vez el gobierno del Perú podría reaccionar con una nota de protesta”, menciona.

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