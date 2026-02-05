Petro y Trump lanzan ofensiva antinarcóticos: ¿Contra quiénes van y por que es importante el rol de Venezuela?

Por Juan Luis Del Campo

El afable encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca este martes 3 febrero ayudó a relanzar la relación entre ambos países, aliados durante décadas, después de meses de tensiones, duros intercambios de palabras e incluso una velada amenaza de acciones militares por parte de Washington.

