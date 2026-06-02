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Una mujer sostiene un cartel que dice "Renuncia, Presidente", en referencia al presidente boliviano Rodrigo Paz, durante una protesta antigubernamental en La Paz el 1 de junio de 2026. Foto: Marvin RECINOS / AFP
Una mujer sostiene un cartel que dice "Renuncia, Presidente", en referencia al presidente boliviano Rodrigo Paz, durante una protesta antigubernamental en La Paz el 1 de junio de 2026. Foto: Marvin RECINOS / AFP
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

La posibilidad de adelantar en Bolivia un referéndum revocatorio para decidir la permanencia del presidente Rodrigo Paz emerge como una alternativa a la crisis política y social provocada por un mes de protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la salida del mandatario.

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