Los expresidentes de Chile emitieron este domingo su voto en el plebiscito para reemplazar la actual Constitución, escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet y parcialmente reformada en democracia, con opiniones diversas sobre si aprobar o rechazar una propuesta tutelada por la derecha y la extrema derecha.

Una de las más madrugadoras fue la antigua mandataria socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), quien cerca de las 9:20 hora local se acercó hasta el Colegio Bicentenario de La Reina, en la región Metropolitana, donde aseguró a los periodistas: “Prefiero algo malo que algo pésimo”.

Convencida de que la propuesta representaría un retroceso respecto de los derechos de las mujeres y la consolidación del machismo, atacó a quienes la han criticado por haber sido clara y haber hecho campaña en favor del rechazo, opción que apoyan tanto la colación de Gobierno como otros movimientos progresistas.

“Cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó. A la única que criticaron es a mí. Habrá machismo de por medio, digo yo”, aseguró.

“Hay mucha gente que quiere ser presidente, que quiere hacer otras cosas, yo no estoy buscando nada, yo no tengo por qué mentir. Además, las mujeres de Chile saben que en todos mis Gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres, por tanto, cuando yo hablo sobre qué significa para las mujeres, lo digo porque estoy convencida de ello”, afirmó.

“Tengo mis opiniones claritas... Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo...Si hay gente que aspira a gobernar en el futuro, tiene que entender que gobernar es llegar a acuerdos”, remarcó.

Piñera critica con dureza al Gobierno

En una línea completamente diferente se presentó el expresidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien emitió su voto en el colegio Rafael Sotomayor en Las Condes, uno de los barrios más ricos de la capital, y no desaprovechó la ocasión para criticar con dureza al Gobierno.

“Espero que las chilenas y chilenos concurran a votar y así tengamos la posibilidad de tener por fin una constitución aprobada en plena democracia”, afirmó.

“Chile necesita estabilidad, necesita unidad... sacar a Chile del pantano en que estamos y ponerlo nuevamente en marcha. Que volvamos a crecer, a crear empleos, a innovar, a emprender, a invertir”, aseguró el mandatario, cuyo hermano fue el creador del sistema privado de pensiones que rige desde la dictadura (1973-1990).

Piñera añadió que “Chile no puede seguir con esta incertidumbre” y que espera “que aprovechemos esta oportunidad para aprobar una Constitución en plena democracia”.

“Yo estoy seguro que una de las dos opciones, y ustedes saben cuál es, cierra mejor el proceso y nos da mejores herramientas y mejores oportunidades para empezar a derrotar a la delincuencia y la violencia que están desatadas en nuestro país”, agregó antes de criticar al Gobierno.

“Es un país más dividido, más inseguro, con más violencia, está estancado económicamente, no es capaz de crecer ni de crear empleos”, recalcó antes de señalar que “empezar a derrotar la delincuencia y devolverle a los chilenos su derecho a vivir con mayor paz y tranquilidad es la primera prioridad en que todos debemos colaborar”.

Lagos pide un resultado claro

El expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), el hombre que impulsó la reforma más ambiciosa del actual texto, pero sin abrogarlo, fue más cauto y simplemente pidió un resultado claro para poder cerrar un proceso que dura ya casi cuatro años.

En el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, en el centro de Santiago, aseguró a los periodistas: “Hoy es un día importante para Chile. Espero que hoy sea un día igual a los otros días a los cuales estamos acostumbrados en donde lo chilenos podemos dar cuenta de qué lo que esperamos para el futuro”.

En su opinión, los ciudadanos esperan “un Chile más fuerte, más integrado. Hoy somos respetados en el mundo. Pero en Chile tenemos la casa un poquito desordenada y ahora hay que llegar a una claridad del mensaje que se está expresando”.

“Espero que haya un resultado muy claro y que todos estemos de acuerdo en seguir trabajando juntos para un Chile mejor” afirmó antes de recordar que “la discusión constitucional se cierra en el día de hoy, en donde en la tarde todos van a poder dar una explicación de lo que pasó”.

“Lo importante es que tengamos un resultado claro. Que la ciudadanía se exprese con nitidez y, a partir de ahí, entendamos que Chile tiene una mirada del mundo externo muy positivo, pero es dentro del país donde no aprendemos a respetarnos los unos a los otros y es necesario tenernos respeto y espera que se pueda cumplir a partir de hoy”, afirmó Lagos, que durante la campaña se colocó en la franja a favor del rechazo.

Frei, favorable al apruebo

Al igual que Piñera, el expresidente Eduardo Frei Tagle (1994-2000) criticó a la coalición de Gobierno progresista y pidió el voto en favor del nuevo texto.

“Reitero mi postura, creo que llevamos cinco años de discusión constitucional, necesitamos certezas, seguridad, certeza jurídica; pienso que a partir de mañana vamos a vivir un nuevo momento”, afirmó.

“Hoy es un día profundamente democrático, en que todos estamos convocados a participar para definir el destino de nuestro país, y además cada uno vale un voto, tenemos que respetar los resultados”, dijo el conservador Frei, que ya había anunciado su voto antes de la campaña.