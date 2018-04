Polémica por nombramiento del hermano de Piñera como embajador

Un grupo de diputados chilenos demandó el martes a la Contraloría que rechace la designación del hermano del presidente Sebastián Piñera como embajador en Argentina.



El nombramiento del hermano del mandatario, Pablo Piñera, ha sido defendido con fuerza por el oficialismo, que alude los méritos del designado, y criticado por la oposición de centroizquierda, que acusó de "nepotismo" al presidente.

El diputado Leonardo Soto declaró a la salida de la Contraloría que presentaron un recurso para anular la designación porque "coloca a nuestro país en un bochorno internacional. Nuestro país participa de todos los foros internacionales donde se que lucha contra la corrupción en el mundo y una de las luchas frontales que se da tiene que ver con el nepotismo, que es un germen de corrupción", cuestionó Soto.



Soto y el comunista Daniel Núñez afirmaron que la ley no permite al presidente de Chile nombrar en cargos de su confianza a parientes directos.



"Aquí no ha habido ningún acto de nepotismo. Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido que reúne todos los requisitos" para el cargo, aseguró el presidente.



Piñera iniciará el miércoles una visita de dos días al vecino país. En ese contexto, el presidente Mauricio Macri, entrevistado por el periódico chileno El Mercurio, opinó que “tiendo a pensar que es otro gesto de afecto más del presidente (Piñera) hacia la Argentina”.



Pablo Piñera recibió un rápido beneplácito de parte del gobierno argentino. “Nunca íbamos a cuestionar lo que él decidiese. Es una decisión de nuestros hermanos chilenos y siempre son bienvenidos”, agregó Macri.



Durante la campaña electoral, Sebastián Piñera cuestionó ácidamente las designaciones de parientes en cargos públicos pero el fin de semana dijo que había nombrado a su hermano por sus méritos.



El economista Pablo Piñera se ha desempeñado como consejero del Banco Central, subsecretario de Hacienda, gerente general del Banco Estado, director ejecutivo de la televisión estatal y director de administración de la cancillería durante gobiernos de centroizquierda.



Visita al vecino austral

Argentina es el destino de la primera gira oficial del presidente Piñera, que viajará acompañado de una nutrida delegación empresarial.



En su segundo mandato, Piñera viajará el miércoles a Buenos Aires con al menos 20 empresarios y una delegación parlamentaria con la que buscará relanzar las relaciones bilaterales con ese país, de la mano del presidente Mauricio Macri, un gran amigo del chileno y con quien comparte sus posiciones de centroderecha.



"Hoy más que nunca queremos integrarnos", dijo Macri sobre el objetivo de la visita de su par chileno en una entrevista publicada este martes por el diario El Mercurio de Santiago.



La primera actividad de Piñera en Argentina será una cena con Macri en la Quinta de Olivos.



El jueves, se reunirá con el Consejo Empresarial Binacional y visitará el Congreso argentino. Luego se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro privado con Macri.



El presidente chileno sostendrá también un encuentro con la comunidad de su país en Argentina y asistirá a la cena anual de la Fundación Libertad en la que participará el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.



El viernes, viajará a Brasilia para reunirse con el presidente Michel Temer.



Fuente: Agencias