Quedan dos semanas para que el Senado de Argentina vote en sesión plenaria el proyecto que legaliza el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. Luego de que la iniciativa fuera aprobada en la Cámara de Diputados en junio pasado, el debate pasó a manos de los senadores.

Específicamente, el debate se planteó en un plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales, y de Asuntos Constitucionales del Senado, las que han debido recibir a expositores con posturas a favor y en contra, y presenciar más de una instancia de controversia.

El miércoles fueron las declaraciones del pediatra Abel Albino las que causaron polémica.

El médico expuso una serie de argumentos para defender la postura que rechaza la medida. "La vida es un derecho personalísimo, anterior a la civilización y al Estado. Si lo ponen como ley, será una ley inmoral. Ustedes van a tener las manos manchadas de sangre de esas criaturas por este réquiem satánico", dijo en su exposición. "Gobernar es poblar: necesitamos gente", afirmó también.

La controversia vino cuando en medio del debate arremetió en contra de los preservativos. "Los preservativos no sirven contra el SIDA", enfatizó.

"Los chicos tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla el 30% de las veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el SIDA", agregó.

La declaración causó la molestia de la senadora y doctora Mabel Bianco, quien se retiró indignada de la sala. También generó una serie de reacciones en redes sociales, a través de la cual diversos expertos se dedicaron a desmentir estas aseveraciones.

— Polémica por el síndrome de Down —

Otro caso fue la discusión entre la senadora radical y opositora al aborto, Silvia Elías de Pérez, y el biólogo molecular Alberto Kornblihtt.

El reconocido investigador trasandino abogó por la iniciativa y llamó a los legisladores a pensar que los genetistas que diagnostican enfermedades no curables en fetos "se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo".

Ante ello, la legisladora lo encaró. "Usted está propiciando el uso eugenésico del aborto", le dijo. "Suponga que hay un niño con síndrome de Down", añadió.

"Pero eso (el Síndrome de Down) no es una enfermedad. ¿Usted cree eso?", respondió el biólogo. "Bueno, está bien", dijo la mujer, a lo que el profesional interrumpió con un tono enfático: "No está bien. Está mal".

La disputa finalizó cuando la legisladora le reiteró la afirmación como una pregunta: ¿está de acuerdo y recomendando abortos eugenésicos, doctor?". "No. Para nada. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción (…) no es nada gratuito ni feliz para una mujer", contestó Kornblihtt.

— "No tenemos educación sexual pero si nos embarazamos nos juzgan" —

Esta semana, una de las exposiciones que fue destacada por medios locales fue la de Milagros Peñalba, una adolescente salteña de 16 años que dedicó su argumentación a describir la situación que viven los jóvenes de su provincia.

"No tenemos educación sexual ni tampoco se nos proveen métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas nos juzgan en las calles, nos echan de los colegios y se nos margina. Pero si abortamos nos llaman asesinos", denunció.

"En nuestra provincia, un cuarto de los embarazos son adolescentes. Y la verdadera rectora de la educación sexual es la Iglesia", enfatizó la adolescente, criticando duramente a las autoridades de la zona.

"Quiero denunciar a los que fuerzan a las niñas y mujeres a gestar y maternar", sentenció.

—"Sin vida no hay derechos" —

También hizo especial eco la intervención de Leila (cuyo apellido no fue dado a conocer), una joven de 24 años con síndrome de Down. "Mi mamá me enseñó que tengo derechos y me enseñó a esforzarme. Por eso pienso que no está bien rechazar a un bebé, porque el bebé es lo más importante, no es malo. Es parte de la vida, porque si se lo cuida va a nacer", leyó la mujer.

Su declaración cobra especial relevancia en la discusión que en varias ocasiones ha girado en torno a que el aborto podría ser un incentivo para evitar el nacimiento de fetos con alguna discapacidad. Expositores han recalcado que algunos países nórdicos se jactan de tener una tasa prácticamente nula de bebés con Síndrome de Down a partir de esta práctica.

"Mi madre es lo más importante que tengo porque me dio la vida, porque sin vida no hay derechos. Tenemos derechos y si estamos vivos podemos ser felices y esforzarnos por un mundo mejor. Somos todos parte de la sociedad", aseveró la joven.

— El ministro de Macri —

Además, causó especial controversia la presentación del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien defendió la iniciativa. "En los países que tienen aborto legal ha habido una disminución del número de abortos cada mil mujeres en edad reproductiva, lo que no se ha producido en los países con marcos legales más restrictivos", explicó el secretario de Estado. "A mayor restricción, mayor cantidad de abortos y muertes. Si el marco es menos restrictivo bajan los abortos y las muertes", recalcó.

El secretario de Estado se dedicó a entregar cifras sobre la eventual implementación de la ley y aseguró, entre otras cosas, que la legalización del procedimiento disminuirá considerablemente los costos que éste implica hoy. "El aborto es un problema de salud pública", aseveró.

La intervención estuvo marcada por la disputa sobre si su postura representaba al Gobierno del Presidente Mauricio Macri, quien se ha declarado contrario al aborto aunque respeta su debate legislativo. "La función que yo cumplí cuando fui convocado como ministro de Salud es fijar la posición de la salud pública sobre el tema. No quise ni siquiera mencionar una posición personal", enfatizó.

El 31 de julio próximo será la última reunión del plenario de las comisiones para escuchar a los últimos expositores. El 1 de agosto tienen previsto emitir dictamen para habilitar el debate en el pleno. Tras el receso invernal, el 8 de agosto, se votará la medida en el Senado.

Fuente: El Mercurio, GDA