La Policía de Colombia capturó a diez personas acusadas de pertenecer a la banda criminal Clan del Golfo e incautó 12 millones de dólares en bienes inmuebles, en un operativo coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), informó este jueves el presidente, Abelardo de la Espriella.

Según detalló el mandatario en su cuenta de X, el operativo se realizó en los departamentos de Antioquia (noroeste) y Valle del Cauca (suroeste) donde se logró desarticular un grupo criminal que presuntamente se dedicaba al lavado de activos y al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

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Una de las diez personas detenidas será extraditada a Estados Unidos acusada de narcotráfico.

“Aplicamos extinción de dominio sobre 39 bienes avaluados en más de 12 millones de dólares, entre inmuebles, sociedades, establecimientos comerciales y vehículos”, añadió De la Espriella.

El presidente aseguró que esta banda criminal logró mover 2,3 billones de pesos (unos 736 millones de dólares) mediante 1.953 transacciones internacionales.

De acuerdo con la información, el grupo también utilizaba criptoactivos para hacer las transferencias y facilitaba el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico al sistema financiero colombiano.

“La orden es golpear a los narcotraficantes donde más les duele: en la droga y en el bolsillo. Vamos por sus rutas, sus testaferros, sus empresas, sus propiedades y cada peso producto del crimen”, dijo De la Espriella