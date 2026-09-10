Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Policía de Colombia capturó a diez personas acusadas de pertenecer a la banda criminal Clan del Golfo e incautó 12 millones de dólares en bienes inmuebles, en un operativo coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), informó este jueves el presidente, Abelardo de la Espriella.
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