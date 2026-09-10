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Resumen

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Abelardo de la Espriella aseguró que con esto lograron atacar los bolsillos de una banda de narcotraficantes. (Foto: EFE)
Abelardo de la Espriella aseguró que con esto lograron atacar los bolsillos de una banda de narcotraficantes. (Foto: EFE)
/ Presidencia de Colombia
Por Agencia EFE

La Policía de Colombia capturó a diez personas acusadas de pertenecer a la banda criminal Clan del Golfo e incautó 12 millones de dólares en bienes inmuebles, en un operativo coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), informó este jueves el presidente, Abelardo de la Espriella.

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