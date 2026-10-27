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Resumen

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Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa tras las elecciones presidenciales en Brasil. (EFE/ Andre Borges).
Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa tras las elecciones presidenciales en Brasil. (EFE/ Andre Borges).
/ Andre Borges
Por La Nación de Argentina, GDA

La Policía Federal de Brasil investiga si el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, quien perdió las elecciones el domingo pasado en la segunda vuelta frente al presidente Lula da Silva, dejó el país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina pese a la decisión judicial que le prohibió salir de Brasil.

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