La Policía Federal de Brasil investiga si el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, quien perdió las elecciones el domingo pasado en la segunda vuelta frente al presidente Lula da Silva, dejó el país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina pese a la decisión judicial que le prohibió salir de Brasil.

Según el diario O Globo, la Policía Federal verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño, después de que el sitio Infobae informara que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina esta madrugada para volar hacia Estados Unidos.

Por su parte, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, desmintió que el excandidato haya salido del país. “Eso no sucedió”, dijo al medio Metrópoles.

Un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. aterrizó anoche en Puerto Iguazú a las 23.45 proveniente del aeroparque metropolitano de Buenos Aires. Tenía prevista su salida a las 2 de la madrugada sin destino aún preciso con cuatro pasajeros. Pero la partida no se concretó porque faltaba uno de ellos, según señalaron a LA NACION fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al tanto de los movimientos del aeropuerto de Misiones.

El avión permanece en Puerto Iguazú, según informó la Policía de Misiones. Sus pilotos son de nacionalidad argentina.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, dijeron a LA NACION que no tienen registros de que Bolsonaro haya ingresado al país. De la fuerza dependen la PSA, Gendarmería y la Policía Federal.

Este martes, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó a través de un comunicado que no registró “ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”.

En relación al avión de Baires Fly en Puerto Iguazú, señaló que “las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”. “Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, agregó el texto.

Baires Fly es una empresa argentina de aviación privada y comercial que opera desde el hangar 5 de Aeroparque. Fue creada en 1996.

Prohibición para salir del país

Este lunes, horas después de perder en el balotaje, Flavio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país por una causa judicial en su contra.

El senador contaba con 24 horas para entregar sus pasaportes. Hasta este martes por la mañana todavía no lo había hecho, según O Globo.

“El candidato había acordado con miembros de su defensa que respondería a la citación y entregaría los documentos a las autoridades esta mañana, lo que aún no ha ocurrido”, señaló la periodista Bela Megale.

La misma periodista informó, citando a fuentes cercanas Jair Bolsonaro, el “mayor temor” del expresidente -que cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado- tras el balotaje es que su hijo pueda ser detenido.

De hecho, Flavio recibió la notificación judicial en plena vía pública cuando salía de visitar en Brasilia a su padre. La medida fue ordenada en una decisión reservada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Fui intimado [por la policía] a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador en un video, quien denunció un intento de intimidación.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

Según el senador, la decisión de retenerle el pasaporte fue firmada el domingo a la noche -tras su derrota electoral- y se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flavio debía salir del país en caso de que perdiese la elección.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó.

El viernes último, Eduardo Bolsonaro -quien tiene una orden de captura en Brasil- defendió en una entrevista que Flavio abandonara el país en caso de perder. “Si mi hermano no gana, estoy a favor de que salga del país, por supuesto”, afirmó. En la misma entrevista, sostuvo que, ante una derrota, su hermano debía impugnar el resultado electoral.

Según O Globo, “la posibilidad de que el senador se trasladara a Estados Unidos era una de las especulaciones que más se escuchaban desde la noche del domingo”. El temor en el bolsonarismo era que fuera detenido una vez que pierda sus fueros por ser senador por lo que ellos interpretan como una persecución del gobierno y del juez De Moraes.

Flavio Bolsonaro es investigado en dos causas que tramitan en el STF. La primera, a cargo de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando los investigadores encontraron referencias a Flavio, que tiene fueros.

Según CNN Brasil, que accedió a la decisión reservada, la orden del lunes se dictó en esa causa.

La segunda causa, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

Jair Bolsonaro se fue a Estados Unidos después de su derrota electoral en 2022 frente a Lula da Silva, un resultado que nunca aceptó. El expresidente dejó su país dos días antes de dejar su cargo –y perder los fueros- y se instaló en Orlando por tres meses antes de regresar a Brasil a fines de marzo siguiente. El 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción del mandatario de izquierda, partidarios bolsonaristas protagonizaron un asalto a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia.

Nueva investigación

Mientras tanto, el juez del STF Flavio Dino ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña de Bolsonaro y una posible manipulación de algoritmos en redes sociales durante las elecciones.

Dino solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales. La Constitución de Brasil prohíbe a los partidos políticos recibir “recursos financieros de entidades o gobiernos extranjeros”.

Para el ministro, los hechos bajo sospecha “apuntan a una intensificación de los indicios de injerencia extranjera en el proceso electoral”.