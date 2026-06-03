La Policía de Ecuador informó el miércoles que halló ocho cadáveres en bolsas en una zona costera del suroeste del país considerada estratégica para el narcotráfico, en medio de una inédita crisis de violencia en el país.

Ecuador se ha transformado en uno de los países más peligrosos del continente por la violencia de numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otros crímenes.

“Se verifica que son ocho cadáveres” los encontrados en las afueras de la población de Babahoyo, dijo a la prensa el coronel Galo Muñoz, jefe policial de la zona.

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El domingo desaparecieron ocho personas que viajaban a realizar un trámite desde la localidad de Daule hasta Milagro (ambas en el suroeste). La Fiscalía investiga si los cuerpos hallados corresponden a las mismas personas

El ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que junto a los cuerpos fue encontrada una nota según la cual se trataría de un “atentado” del grupo criminal de Los Lobos contra Los Choneros, dos de los principales grupos violentos de Ecuador.

La guerra entre las bandas para hacer con las rentas del crimen elevaron la cifra de homicidios al récord de 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.

Muñoz agregó que los cuerpos “están embalados” y que fueron llevados a un centro forense para su identificación.

Modesto Freire, fiscal de Milagro, confirmó que “no se puede observar el rostro” de las víctimas debido a que “están ensacados”.

Agentes de policía se preparan para recuperar los cuerpos hallados en bolsas en las afueras de Babahoyo, Ecuador, el 3 de junio de 2026. Foto: Gerardo MENOSCAL / AFP / GERARDO MENOSCAL

Añadió que dos de los desaparecidos son menores de edad y que de acuerdo con sus familiares son campesinos de Daule, una zona arrocera.

En enero la Policía encontró incinerados a un grupo de seis jóvenes que había salido de paseo en tres motos en la provincia costera de Santa Elena (suroeste).

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Pese al respaldo de Estados Unidos a las políticas de mano de hierro contra el narcotráfico del gobierno derechista de Daniel Noboa, la violencia no cede en el país.

En el primer trimestre del año han asesinado a cerca de 1.600 personas.