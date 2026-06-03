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Agentes de policía recuperan cuerpos encontrados en bolsas en las afueras de Babahoyo, Ecuador, el 3 de junio de 2026. Foto: Gerardo MENOSCAL / AFP
Agentes de policía recuperan cuerpos encontrados en bolsas en las afueras de Babahoyo, Ecuador, el 3 de junio de 2026. Foto: Gerardo MENOSCAL / AFP
/ GERARDO MENOSCAL
Por Agencia AFP

La Policía de Ecuador informó el miércoles que halló ocho cadáveres en bolsas en una zona costera del suroeste del país considerada estratégica para el narcotráfico, en medio de una inédita crisis de violencia en el país.

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