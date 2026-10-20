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Resumen

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El desempleo en Chile marcó un récord de 9,6%, el mayor en más de cinco años. (AFP via Getty Images).
El desempleo en Chile marcó un récord de 9,6%, el mayor en más de cinco años. (AFP via Getty Images).
Por BBC News Mundo

Hablando frente a un grupo de empresarios cristianos reunidos en un pequeño auditorio, el ministro de Hacienda de Chile, Jaime Quiroz, les pidió evitar el pesimismo, utilizando citas bíblicas y, también, algunas cifras.

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