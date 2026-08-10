El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto se sintió durante varios segundos en distintas zonas del país, lo que llamó la atención de quienes experimentaron el movimiento. El sismo ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo una profundidad cercana a los 88 kilómetros y su epicentro estuvo ubicado cerca de San José del Palmar, en Chocó.

Para explicar por qué el movimiento se prolongó durante varios segundos en algunas zonas, Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), señaló en entrevista con BLU Radio que una de las causas estaría relacionada con el llamado efecto de sitio, un fenómeno asociado a las características del terreno y a la forma en que este responde ante las ondas sísmicas.

En este sentido, algunos tipos de suelo pueden amplificar las ondas sísmicas y prolongar la percepción del movimiento. Para explicar cómo ocurre este fenómeno, Fierro recurrió a una comparación sencilla con un tanque lleno de agua. Según explicó, al golpearlo, “ese tanque puede vibrar, pero el agua que contiene vibra mucho más tiempo”. Así, las características del terreno pueden hacer que las personas continúen sintiendo el movimiento incluso después de que las ondas iniciales hayan pasado.

SE CAE EL EDIFICIO, en Pereira, ante la mirada atónita de los ciudadanos que intentaban salvaguardarse, afuera al lado del "El Bolívar Desnudo" del parque Bolívar. pic.twitter.com/N69nikJl5T — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) August 10, 2026

Esta condición adquiere especial relevancia en la Sabana de Bogotá, particularmente en las zonas planas. Fierro señaló que allí se presenta este tipo de respuesta del suelo y explicó que quienes se encuentran en esta área pudieron experimentar una sensación prolongada: “sentimos un sismo de una duración bastante larga”, afirmó durante la entrevista.

Precisamente, esta respuesta del terreno está relacionada con la historia geológica de la región. Según Fierro, en el lugar donde actualmente se encuentra la Sabana de Bogotá existió el antiguo lago Humboldt, un enorme cuerpo de agua cuya desaparición dejó una huella en el subsuelo. “Vivimos todavía, digamos, la influencia de esa huella geológica”, señaló el director del SGC.

Esto significa que la duración percibida no depende únicamente de la magnitud del movimiento. La profundidad, la distancia respecto al punto donde se originó y, especialmente, las condiciones del terreno pueden determinar cómo llegan las ondas a cada lugar.

Por otra parte, el sismo registrado este lunes se encuentra entre los más fuertes ocurridos en Colombia en los últimos años. Fierro explicó que fue el de mayor magnitud de la última década y uno de los más fuertes de lo corrido del siglo. Como antecedente, el funcionario mencionó el terremoto de Tumaco de 1979, que alcanzó una magnitud de 8,1.

Finalmente, tras el sismo circularon mensajes en redes sociales sobre supuestas réplicas. Fierro aclaró que la ciencia no permite predecir cuándo ocurrirán ni qué magnitud tendrán y pidió verificar la información en los sitios oficiales, además de evitar la difusión de afirmaciones que puedan generar temor entre la población. “No se puede ni predecir la hora en que va a ocurrir ni mucho menos la magnitud”, explicó.