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Resumen

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Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Por El Tiempo de Colombia, GDA

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto se sintió durante varios segundos en distintas zonas del país, lo que llamó la atención de quienes experimentaron el movimiento. El sismo ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo una profundidad cercana a los 88 kilómetros y su epicentro estuvo ubicado cerca de San José del Palmar, en Chocó.

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