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Resumen

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El senador y candidato presidencial de derecha de Brasil, Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), gesticula durante un mitin de campaña el 3 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
El senador y candidato presidencial de derecha de Brasil, Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), gesticula durante un mitin de campaña el 3 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Guillermo Vera Ayala

Las elecciones generales de Brasil se llevaron a cabo este 4 de octubre y confirmaron la predicción de las encuestadoras de que se necesitará una segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente del país sudamericano. La siguiente fase de la votación presidencial está programada para el 25 de octubre.

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