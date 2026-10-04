Los resultados de los comicios colocan a Flávio Bolsonaro en una posición de ventaja con el 47,03% de la votación, mientras que su rival y actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, logró el 45,16% la preferencia del electorado brasileño.

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Si bien el escenario de disputa en una segunda instancia electoral entre ambos candidatos había quedado claramente delimitado por los estudios de opinión, hubo cierto nivel de sorpresa en la distribución final de la votación con respecto a los sondeos.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (der), y el senador Flávio Bolsonaro, quienes disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre. (EFE/ Antonio Lacerda / Isaac Fontana).

Mediciones como las de BTG/Nexus, Datafolha o Quaest colocaban a Lula por delante con márgenes de entre dos y cinco puntos porcentuales, diferencia que se terminaría viendo invertida a la luz de los resultados finales, aunque podría situarse dentro del margen de error propio de esta clase de estudios.

Luciana Santana, doctora en ciencia política y docente de la Universidad Federal de Alagoas, señaló en conversación con este Diario que la conclusión de esta primera fase electoral da cuenta de la profunda polarización política que vive Brasil, pero que también ha presentado variaciones con respecto a los comicios anteriores a causa de nuevas preocupaciones para la ciudadanía.

La investigadora brasileña refiere que Flávio Bolsonaro, heredero consagrado del expresidente Jair Bolsonaro, ha recogido parte de esas inquietudes y llegó a las elecciones actuales sin arrastrar algunos de los pasivos que tuvo su padre durante el sufragio previo. Desde la perspectiva de Santana, de momento es improbable que en el corto plazo alguna figura que suponga un contrapeso para los dos grandes bloques electorales de su país.

El candidato presidencial de derecha brasileño, Flavio Bolsonaro, sostiene una fotografía de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, durante una caravana el 27 de septiembre de 2026. (Foto de Sergio Lima / AFP). / SERGIO LIMA

— A la vista de algunos resultados parciales se veía un mejor rendimiento de Flávio Bolsonaro en algunos sectores con respecto a su padre. ¿Qué hizo bien para lograr esas cifras?

Lo que pasa es que su partido ha seguido una estrategia muy eficiente, con nombres muy fuertes para los gobiernos estaduales y también para el Senado.

Todo eso es un incentivo mayor para que los votantes acudan a las urnas para votar por Flavio. Es un cuadro distinto de lo que su padre tenía, además Bolsonaro padre tuvo otros desafíos como la más respuesta delante de la pandemia, y todo eso fue a su cuenta.

Hay estados de Brasil como el de Sao Paulo, por ejemplo, donde el gobernador (Tarcísio de Freitas) fue electo con más de 60% de la votación, y eso no pasó en la enterior elección. Hay un peso territorial del voto que está contribuyendo al rendimiento de Flávio Bolsonaro.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, levanta los brazos tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP). / NELSON ALMEIDA

— ¿La distribución del voto se ha mantenido igual en Brasil en esta elección con respecto a la última, o se han visto variaciones en los sectores fuertes de ambos candidatos?

Hay algunas variables importantes en el voto regional: el noreste y el norte son los estados donde Lula tiene un mejor rendimiento, y eso se mantiene; mientras que en el voto de género también tiene una mejor performance. Asimismo, Lula va a seguir teniendo un buen rendimiento entre la población de ingreso económico más bajo.

Es un público distinto al de Flávio Bolsonaro, donde se encuentran los electores más más ricos de Brasil y de clase media alta.

"Si Lula hubiera ido a los debates probablemente habría tenido un rendimiento diferente"

— ¿En una segunda vuelta los números actuales podrían hacer más difíciles las posibilidades de Lula da Silva de continuar en la presidencia, o todavía es incierto afirmarlo?

Es incierto porque la segunda vuelta es una nueva elección y vamos a tener que ver hacia dónde van a migrar los votos de los candidatos que quedaron el camino: el casoRonaldo Caiado, Romeu Zema o Augusto Cury. Habrá que ver si esos electores se dirigen a Bolsonaro o Lula.

También se debe observar la estrategia que Lula tendrá en la segunda vuelta, como su participación en debates. Ese es un punto importante porque Lula seguramente tiene un desempeño mejor, pero no ha ido a ningún debate de la primera vuelta, algo que también deja a parte del electorado indeciso. Si hubiera acudido probablemente tendría un rendimiento un poco más eficiente.

— ¿Qué tan diferente ha sido en esta elección con respecto a la anterior? ¿Ha cambiado mucho la sensibilidad de los ciudadanos de Brasil o siguen siendo los mismos problemas los que preocupan?

Hay otros puntos que marcaron mucho esta campaña, como el papel de la relación de Brasil y Estados Unidos, la prohibición de apuestas por parte de Lula o también la votación de la escala 6x1 (seis días laborales y uno de descanso) de Brasil.

Entonces, en esta ocasión hay variables distintas e importantes que han cambiado un poco la atención del elector.

— A la vista de un posicionamiento tan marcado del electorado, ¿qué tan polarizado está realmente Brasil? ¿Se mantiene en los mismos niveles de discrepancia que hay en los demás países de la región o hay matices?

Hay una polarización muy fuerte en Brasil que hoy se divide en entre bolsonarismo y lulismo, lo que se ha cristalizado también en el comportamiento del elector.

Por lo menos por ahora no hay la posibilidad de una tercera vía que pueda de cambiar esta situación. A lo mejor creo que eso puede pasar en 2030, pero hasta ahora no hay un horizonte muy favorable para este cambio. Creo que la polarización sigue muy fuerte y en la segunda vuelta tendremos la preferencia del elector reflejándose más fielmente sobre estos dos movimientos de Brasil.