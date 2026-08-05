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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y el presidente de Argentina, Javier Milei. (AFP).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y el presidente de Argentina, Javier Milei. (AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Brasil anunció el martes el retiro de su embajador en Buenos Aires y la rebaja de las relaciones bilaterales, marcando el punto de mayor tensión en la relación entre las dos mayores economías de Sudamérica en las últimas décadas. La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, adoptada tras los ataques verbales del presidente argentino Javier Milei y su abierto respaldo al bolsonarismo en plena campaña electoral brasileña, abre interrogantes sobre qué busca realmente el mandatario argentino al confrontar a su principal socio comercial y qué futuro le espera a la relación bilateral.

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