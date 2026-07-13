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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, el 12 de marzo de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, el 12 de marzo de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Carlos Lázaro

A poco más de cuatro meses de haber asumido la presidencia de Chile, José Antonio Kast enfrenta sus días más complejos desde su llegada al Palacio de La Moneda. Mientras el Senado define este miércoles la suerte de la denominada “ley miscelánea”, la principal apuesta económica de su administración, el mandatario conservador registra su peor desempeño en las encuestas, reflejando un desgaste que, según analistas, combina dificultades económicas, errores políticos y problemas de liderazgo.

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