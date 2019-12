Vandalismo e intento de asesinato.

Así es como está investigando la policía de Río de Janeiro, en Brasil, el ataque a la productora Porta dos Fundos, creadora de la película A primeira tentação de Cristo (“La primera tentación de Cristo”) en la que se muestra a Jesús como homosexual y que despertó fuerte polémica en el país.

La policía tampoco descarta la posibilidad de calificar el hecho como un acto de terrorismo mientras investiga para obtener más información sobre las razones del incidente.

“La policía necesita tiempo para (analizar) toda la evidencia recolectada (...) No podemos trabajar con suposiciones, tenemos que trabajar con hechos probados”, dijo Marco Aurelio de Paula Ribeiro, jefe adjunto del 10º departamento de policía de Río de Janeiro y responsable del caso.

Porta dos Fundos es una productora de contenido humorístico emitido por internet cuyas grabaciones se realizan en un edificio en Humaitá, en la Zona Sur de Río de Janeiro. Esas instalaciones fueron atacadas por al menos cuatro personas en las primeras horas del martes 24 de diciembre. Nadie resultó herido.

Imágenes de la cámara de seguridad emitidas por el canal de televisión local Globo muestran que los perpetradores conducían un automóvil y una motocicleta y arrojaron cócteles molotov (artefactos explosivos de fabricación casera) contra la sede.

Vigilante quase é atingido em ataque à produtora Porta dos Fundos; veja vídeo https://t.co/AbGLDeV7MO — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) December 26, 2019

En un video de circuito cerrado de televisión de la compañía se ve a un guardia de seguridad que estaba en la entrada del edificio en el momento del ataque, con aspecto aparentemente asustado por la detonación de las bombas caseras, y que busca un extinguidor de incendios para apagar las llamas.

"Del análisis de las imágenes, descubrimos que efectivamente hubo un peligro concreto contra (la persona de) la seguridad que estaba en el lugar, lo que se traduce como un intento de asesinato, que no ocurrió por circunstancias más allá de los deseos de los autores", dijo Fabio Barucke, subsecretario de Planificación e Integración Operativa del gobierno del estado de Río de Janeiro.

¿Por qué hubo un ataque?

La productora Porta dos Fundos fue ampliamente criticada por la película "La primera tentación de Cristo", transmitida por el servicio de streaming Netflix en la que Jesús es retratado como homosexual.

Desde el comienzo de su canal de YouTube, en 2013, Porta dos Fundos lanza un especial de Navidad cada año.

El grupo ganó un Emmy Internacional a la Mejor Comedia con la edición de 2018, Especial de Natal: Se beber não ceie ("Especial de Navidad: Sin beber no hay cena", traducida en inglés como "The Last Hangover"), también transmitida por Netflix.

Se trata de una sátira en la cual los apóstoles se despiertan de una resaca el día después de la última cena y se dan cuenta de que Jesucristo se ha ido.

El grupo humorístico Porta dos Fundos se llevó un Emmy el año pasado por su ficción "Especial de Navidad: Sin beber no hay cena". Foto: Getty images, vía BBC Mundo

Este año, los grupos cristianos protestaron contra la película "La primera tentación de Cristo" porque aseguran que es ofensiva para su fe.

Una petición creada en la plataforma Change.org, que exige la prohibición de la producción, acumuló 2,3 millones de firmas.

Y se cree que el ataque contra el edificio de Porta dos Fundos está relacionado con la película y la repercusión negativa.

“Tormenta de odio”

“Nos gustaría reforzar nuestro compromiso con el buen humor y declarar que seguiremos más fuertes, más unidos, inspirados y seguros de que Brasil sobrevivirá a esta tormenta de odio, y el amor prevalecerá junto con la libertad de expresión”, dijo la productora en un comunicado.

Grupos cristianos se mostraron en contra de la película porque aseguran que es ofensiva para su fe. Foto: Netflix, vía BBC Mundo

Por su parte, el actor Fábio Porchat, uno de los fundadores, repudió el ataque en una publicación en redes sociales: "No nos callarán. ¡Nunca! Se necesita estar alerta y fuerte".

En una entrevista con el diario O Globo, Porchat afirmó que "este tipo de intolerancia es cada vez más común".

"Si no identificamos a estos terroristas puede sonar como un respaldo para que se fomenten más ataques. El país y el estado deben demostrar que no aceptamos ataques violentos de ningún tipo contra nadie. Contra el presidente, contra Porta dos Fundos o contra ti", aseguró.

Sin embargo, la policía dijo que el caso inicialmente no se trató como terrorismo.

"No hemos descartado ninguna hipótesis, pero no podemos deducir la intención de los atacantes", afirmó Barucke.

Según la Ley 13.260 de 2016, que trata este tipo de delito, "el terrorismo consiste en la práctica por parte de una o más personas de los actos previstos en este artículo, por motivos de xenofobia, discriminación o prejuicio de raza, color, origen étnico y religión, cuando son cometidos con el propósito de provocar terror social o generalizado, poniendo en peligro a personas, propiedades, la paz o la seguridad pública".

La autoridad responsable del caso dijo que "existe la posibilidad" de que sea un acto de terrorismo, pero como la investigación recién comienza, no es posible estar seguro de la causa.

"Se investigarán todas las hipótesis. Esperamos que esto sirva como freno para inhibir otros actos", dijo Ribeiro.

¿Quiénes son los autores?

La policía dijo que ya habían identificado las características físicas de los involucrados y los propietarios de los vehículos usados.

Por ahora, se sabe que en el ataque participaron cuatro personas, pero no se descarta que otras personas hayan colaborado.

"Por ahora, todo se mantendrá confidencial, pero los sospechosos serán citados y deberán declarar para identificar a los posibles autores", describió Barucke.

En un video publicado en internet, tres hombres enmascarados que dicen ser parte del “Comando Nacionalista de Insurgencia Popular de la Gran Familia Integralista Brasileña” leyeron un manifiesto en el que se adjudican el ataque.

Polícia vai investigar grupo que assume atentado ao Porta dos Fundos e se autodenomina 'integralista' https://t.co/ZMg7AdPnHe pic.twitter.com/stp3y3Bv2C — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) December 26, 2019

En la grabación, aparecen frente a una bandera del "integralismo", un movimiento de extrema derecha brasileño de inspiración fascista, y detrás de una mesa cubierta con la bandera del Imperio del Brasil (el Estado de monarquía constitucional parlamentaria que existió entre 1822, año de la independencia respecto a Portugal, y 1889, cuando se instauró la República, según lo suelen definir los historiadores).

Dicen que realizaron este ataque con el intento de "justificar las aspiraciones de todo el pueblo brasileño contra la actitud blasfema, burguesa y antipatriótica que tomó el grupo de militantes marxistas Porta dos Fundos cuando produjo el Especial de Navidad a instancias de la corporación mega-multimillonaria Netflix".

Sin embargo, el Frente Integralista Brasileira (FIB) dijo en un comunicado el jueves que no tenía conexión con el ataque y que usar máscaras está "prohibido para fines militantes" además de constituir una "actitud anti-integralista".

"El grupo en cuestión es desconocido para la FIB y no tenemos ninguna relación con él", aseguró la FIB.

“No estamos seguros de la autenticidad del video, por lo que no descartamos la posibilidad de que se haya falsificado para incriminar a los integrantes”, añadió.