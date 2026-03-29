Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos llega a la terminal de cruceros de Amador en Ciudad de Panamá el 29 de marzo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
El portaaviones USS Nimitz de la Armada de Estados Unidos llega a la terminal de cruceros de Amador en Ciudad de Panamá el 29 de marzo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz llegó este domingo a aguas panameñas en el marco del ejercicio multinacional ‘Mares del Sur 2026’ y como muestra de la cooperación de Estados Unidos y Panamá en materia de seguridad marítima y de lucha contra el crimen transnacional, afirmaron funcionarios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.