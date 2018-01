El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta mañana un juicio crucial para su futuro, el cual podría absolverlo o ratificar una condena a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En caso de condena, la promovida candidatura presidencial de Lula para las elecciones del próximo octubre podría quedar inhabilitada, aunque la decisión final será del Tribunal Electoral.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, será juzgado por la octava sala del Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF4) de Porto Alegre, compuesta por los magistrados Joao Pedro Gebran Neto, Leando Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus.

En ese proceso, uno de los siete que Lula enfrenta ante la Justicia, el juez de primera instancia Sergio Moro dio por probado que la constructora OAS entregó al ex mandatario un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en los contratos con la petrolera Petrobras.

Estos son los posibles escenarios que puede enfrentar Lula tras el juicio en segunda instancia:

1.- Aplazamiento del juicio

El juicio comienza el miércoles a las 08.30 hora local (10.30 GMT), pero en caso de que algún magistrado pida más tiempo para analizar el caso, el proceso puede ser suspendido y retomado en una nueva sesión, cuya fecha sería fijada posteriormente.

2.- Absolución

El tribunal puede declarar la absolución de Lula por 3 votos a favor o 2 a 1. En ese caso, el Ministerio Público podría recurrir la decisión.

3.- Condena

El ex presidente puede ser condenado en segunda instancia por 3 votos o 2 votos a 1. Si así fuera, la defensa puede intentar dos tipos de recursos:

- "Embargos de declaración": Consiste en un esclarecimiento de una decisión judicial, independientemente del número de votos y sería analizado por los tres magistrados de la octava sala del TRF4.

- "Embargos infringentes": Puede ser empleado si es condenado por 2 votos a 1 y sería analizado conjuntamente por la séptima y octava sala del TRF4.

Si los recursos fueran desestimados, puede apelar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Supremo Tribunal Federal (STF).

La defensa de Lula y la mayoría de los juristas descartan una "prisión automática" en caso de condena en segunda instancia, aunque la ley lo contempla. De esa forma, lo más probable es que un eventual pedido de prisión en caso de condena sólo ocurra después del análisis de todos los recursos.

- Elecciones presidenciales:

Independientemente de la decisión judicial, Lula, quien ha ex presado su deseo de aspirar a la Presidencia, puede registrar su candidatura en el Tribunal Superior Electoral (TSE) hasta el 15 de agosto.

Si la candidatura fuera eventualmente impugnada, se abrirá un juicio en el TSE, pero Lula podría hacer campaña hasta la decisión final del tribunal.

Los partidos pueden cambiar su abanderado hasta 20 días antes de las elecciones, previstas para el 7 de octubre, pero el Partido de los Trabajadores (PT) ha admitido que su "único" candidato es Lula.

- Los siete juicios abiertos que afronta Lula

1.- Caso de Tríplex: corrupción pasiva y lavado de dinero. Condenado el 12 de julio del año pasado. El recurso presentado por la defensa será revisado este miércoles por el TRF4.

El juez Moro dio por comprobado que Lula recibió sobornos por favorecer la firma de contratos entre la constructora OAS y Petrobras, que se habrían materializado en la reserva y reforma de un tríplex en Guarujá, en Sao Paulo.

2.- Compra de silencio de ex director de Petrobras: obstrucción a la Justicia.

Primera imputación del ex mandatario por el supuesto intento de comprar el silencio del ex director de Petrobras Nestor Cerveró para evitar que informara sobre la red de desvíos en la petrolera.

3.- Contratos en Angola: corrupción pasiva, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita.

Está acusado del cobro de sobornos de Odebrecht a cambio de presiones para favorecer a la constructora con créditos de entidades públicas que facilitaran la adjudicación de contratos en Angola.

4.- Incentivo fiscal para empresas de vehículos y aviones de caza: tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita.

La Fiscalía lo acusa de interceder ante su sucesora, Dilma Rousseff, para mantener un incentivo fiscal para empresas automotrices a cambio de presuntos sobornos. También fue acusado en la misma denuncia de interceder para que el Gobierno atribuyera a la empresa sueca Saab una licitación para la compra de 36 aviones caza.

5.- Instituto Lula: corrupción pasiva y lavado de dinero en la investigación del Lava Jato.

Según la acusación, recibió sobornos de Odebrecht a través del ex ministro Antonio Palocci, hoy preso por el caso Petrobras. El dinero habría servido para comprar un terreno para el Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.

6.- Casa en Atibaia: corrupción pasiva y lavado de dinero.

Es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad se le atribuye en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo.

7.- Operación Zelotes: corrupción pasiva.

Acusado de firmar un decreto, a cambio de supuestos sobornos, en favor de empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios.



(Fuente: EFE)