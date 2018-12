Posición del Gobierno preocupa a familiares de periodistas de "El Comercio" de Ecuador 

Quito. Familiares de los tres integrantes del equipo de prensa del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados entre marzo y abril en una zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, expresaron su preocupación por la posición del Gobierno sobre este caso.

Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, aseguró que a los familiares les "llama mucho la atención la posición del Gobierno" ecuatoriano, sobre todo tras una explicaciones del procurador (abogado del Estado), Íñigo Salvador, que recriminó a un equipo de la CIDH que acompañaba las investigaciones.

Asimismo, Ricardo Rivas dijo que la Fiscalía debería "reencauzar" las líneas de investigación, sobre todo luego que Colombia haya asegurado en una sesión de la CIDH, la semana pasada en Washington, que el secuestro ocurrió en Ecuador.

Rivas dijo que le extraña que las autoridades ecuatorianas se empeñen, más bien, en cuestionar la acción del grupo de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y haya pedido que se cierren la medidas cautelares emitidas por el organismo internacional sobre este caso.

Expresó su esperanza de que el informe de la CIDH se presente en un tiempo perentorio y que contribuya al esclarecimiento de la verdad, aunque dijo temer de que ese estudio no disponga de elementos requeridos por los familiares en las investigaciones.



"No se han hecho pericias" que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades de personas involucradas, agregó.

Asimismo, dijo estar preocupado de que aún hayan informaciones reservadas del caso, que ni siquiera la Fiscalía dispone, pese que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó que se desclasifique toda la información sobre el caso.



El procurador de Ecuador, en una rueda de prensa, criticó que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, no haya aprovechado "el tiempo que tenía a su disposición para concluir el trabajo".

Además, Íñigo Salvador afirmó que Ecuador no ve "ni la necesidad, ni la pertinencia jurídica" para ampliar el tiempo de duración de la misión de expertos de la CIDH, sobre todo "cuando en su investigación parecen estar poniendo énfasis en los supuestos autores mediatos del delito (...), y esto no está dentro de su mandato".



También ha vuelto a pedir a la CIDH que levante las medidas cautelares, de protección, que impuso el 12 de abril del presente año ya que, en ese momento, no se conocía aún que el equipo de periodistas del diario El Comercio había sido asesinado por el autodenominado frente "Oliver Sinisterra", grupo armado escindido de las FARC.

Finalmente, reiteró que el Estado ecuatoriano "no cejará en perseguir a aquellas personas cuya responsabilidad se haya establecido, sin importar si son personas particulares o agentes estatales", una vez que termine el proceso penal.



El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que conformaban un equipo de prensa del diario El Comercio, desaparecieron el 25 de marzo pasado en un sector de la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en esa zona.

El 13 de abril las autoridades ecuatorianas anunciaron que sus cuerpos habían sido encontrados en territorio colombiano.



Familiares de las víctimas han reclamado transparencia a las autoridades de ambos países para esclarecer el caso y han solicitado ayuda a la CIDH en las investigaciones.



Fuente: EFE