PPK: Maduro insiste en viajar a la Cumbre de las Américas "Kuczynski no quería que yo fuera a la Cumbre de las Américas y ahora es él el que no irá. Ahora quién me va a recibir en la Cumbre de las Américas", se preguntó el chavista

PPK: Nicolás Maduro reitera que viajará a la Cumbre de las Américas. (AP).