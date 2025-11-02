Precandidato presidencial brasileño: “Yo corregiría la mancha de Odebrecht extraditando a Nadine Heredia”

El empresario Fernando Manholér aspira a ser una “tercera vía” en las elecciones presidenciales de octubre del 2026 en Brasil. De visita en Lima como parte de una gira regional, el precandidato presidencial por la Democracia Cristiana (centro) considera que los retos de su país, que van de la corrupción a la violencia de las bandas del narcotráfico, solo podrán ser enfrentados con éxito si se deja atrás la extrema polarización.

— ¿Cómo cambia el panorama electoral con la sentencia contra Jair Bolsonaro por golpe de Estado? ¿Cómo ve las opciones de la derecha?

Creo que en las próximas elecciones veremos una mayor tendencia hacia la izquierda, justamente porque la derecha está huérfana. La izquierda tampoco tiene una figura fuerte que no sea el presidente Luis Inácio Lula da Silva, que yo creo que buscará una nueva reelección. Yo estoy trabajando para ser una tercera vía porque no simpatizo con la derecha ni con la izquierda, mi compromiso es con la nación brasileña.

— ¿Quiénes podrían beneficiarse de la ausencia de Bolsonaro en las próximas elecciones?

Hoy hay tres o cuatro nombres en la derecha, pero ninguno tiene peso ni tendrá la oportunidad de pelear con Lula.

— Brasil fue noticia esta semana por el operativo policial que dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro. ¿Cómo enfrentaría el crimen organizado?

Hoy vivimos un momento muy crítico, un momento de guerra en Brasil, pero la asistencia gubernamental es mucho más importante que la invasión para expulsar a todos los traficantes y milicianos. En Río de Janeiro hubo más de 120 personas muertas, que en su mayoría eran traficantes, realmente es una guerra. Pero si solamente nos centramos en realizar una caza de brujas, si solo cazamos a los traficantes, es cuestión de tiempo para que otros tomen su lugar.

— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido activamente al expresidente Bolsonaro y amenazó con sanciones a Brasil. ¿Qué tan importante será esta presión en las próximas elecciones?

El tema de la sanción americana y de toda la presión que el presidente Trump había iniciado fue una tentativa frustrada. Veo que ahora Trump está mucho más aliado a Lula. Creo que cuando hablamos sobre una cuestión de Estado, de soberanía, un país trabaja con otro en base a intereses. No hay nada personal. Hubo una reunión esta semana en Asia donde Lula y Trump acabaron haciendo las paces. Creo que esta guerra comercial solamente fue una tentativa para ayudar a Bolsonaro, pero cuando se trata de países no hay cómo pelear.

— Usted se propone como una tercera vía para un país que está polarizado. ¿Cómo ve la situación de Brasil a nivel político?

Terrible. La verdad es que la polarización no se vive solamente en Brasil. Hoy tenemos al menos ocho guerras a lo largo del mundo por cuenta de la polarización. Muchas de ellas usando el nombre de Dios. Esto entristece mucho mi corazón. Por eso yo estoy caminando muy fuerte para entrar a la candidatura y para ser una opción tangible a la presidencia en mi país. Uno de los propósitos de la tercera vertiente, de la tercera vía, sería justamente llegar a soluciones para acabar con la polarización.

— Usted ha anunciado que si llega a la presidencia deportará a la ex primera dama Nadine Heredia, asilada en Brasil. ¿Qué representan ella y los escándalos de corrupción para los lazos de su país y el Perú?

La bandera de Brasil tiene una frase que habla de orden y progreso. Solo a través del orden podemos condicionar el progreso. Odebrecht es una mancha entre el Perú y Brasil. Yo tengo la promesa de quitar esa mancha y hacer que no vuelva a ocurrir. Quiero escribir una nueva historia. En cuanto a Nadine Heredia, yo no la conozco, mi postura se basa en una cuestión ética. Yo corregiría la mancha de Odebrecht extraditando a Nadine. Es una cuestión de orden, por mi bandera, por mi país.

— ¿Cuál es su postura sobre el perdón presidencial a exmandatarios, que se ha debatido en el caso de Bolsonaro?

Creo que fue una injusticia muy grande lo que hicieron en su momento con Lula, y es una injusticia muy grande lo que están haciendo ahora con Bolsonaro. Es una mancha terrible para mi país. No vemos presidentes estadounidenses siendo encarcelados, ni en Rusia o China. Tanto Bolsonaro como Lula fueron víctimas de una gran polarización entre la derecha y la izquierda. Yo acabaría con eso porque es una cuestión constitucional.