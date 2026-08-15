El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.

Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10% al 12,5% con algunas excepciones como el café o el petróleo.

En un mensaje en X, De la Espriella dijo que sostuvo una “amigable” llamada de diez minutos con Trump.

“Le pedimos que considerea la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, escribió el mandatario de derecha.

De la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, también agradeció a Trump la ayuda de 26,5 millones de dólares y el envío de los equipos de rescate.

El presidente colombiano prevé declarar la emergencia económica para afrontar las millonarias pérdidas por el sismo del lunes, que deja 294 muertos y casi 4.000 heridos.

La medida lo faculta a fijar nuevos impuestos y ajustar el presupuesto nacional sin pasar por el Congreso.

Con más de 14.000 viviendas derrumbadas, Colombia enfrenta ahora una reconstrucción millonaria en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, en el oeste del país, tras el terremoto de magnitud 7,4.

Apenas asumió el cargo, de la Espriella recompuso la alianza en seguridad con Estados Unidos y los lazos diplomáticos con Israel, países con los que Colombia había marcado distancia durante el pasado gobierno de izquierda.

Más temprano este sábado, el gobernante colombiano también agradeció el apoyo humanitario y el envío de rescatistas de Israel.

El nuevo mandatario recibió críticas de la oposición de izquierda, que lo acusa de priorizar la ayuda de sus aliados ideológicos, señalamientos que él niega.

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