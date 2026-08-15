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Resumen

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El presidente colombiano Abelardo de la Espriella en una foto de archivo. (Foto: Daniel Garzon Herazo/AFP)
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella en una foto de archivo. (Foto: Daniel Garzon Herazo/AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.

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