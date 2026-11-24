El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, atribuyó a disidentes de las FARC el atentado que provocó devastación en una ciudad del centro del país, en declaraciones el martes al cumplirse diez años del histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla.

“El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir a tras él”, dijo el mandatario a periodistas al llegar a Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde la explosión de un coche bomba el lunes por la noche dejó 25 heridos y más de 80 edificios destruidos.

Antonio Medina es el alias de un comandante de un grupo disidente de las FARC liderado por el hombre más buscado de Colombia, un guerrillero conocido como Iván Mordisco.

Varias personas se encuentran junto a vehículos dañados tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. Foto: MARIO TORO / AFP / MARIO TORO

¿Cómo fue el atentado en Villavicencio?

Un coche bomba estalló la noche del lunes en la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia, y dejó 25 heridos y tumbas destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores, según las autoridades, que no reportaron por el momento fallecidos.

El ataque, cuya autoría se desconoce, se produjo en la capital del departamento del Meta en vísperas del décimo aniversario del histórico acuerdo de paz de Colombia con la guerrilla de las FARC y en medio de la peor ola de violencia desde esa época.

Este es el segundo atentado en 24 horas en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, tras uno en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

Un empleado de la Gobernación del Meta se encuentra frente al edificio gubernamental dañado tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. Foto: MARIO TORO / AFP / MARIO TORO

La explosión en Villavicencio se produjo pasadas las 21H00 del lunes (02H00 GMT del martes) en el centro de la ciudad. Abró un gran cráter en la calzada, esparció vidrios rotos y escombros en las calles aledañas, y se produjeron escenas de caos y cortes de electricidad, constataron periodistas de la AFP.

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