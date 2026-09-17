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Resumen

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Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/ José Jácome
Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Fotografía de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/ José Jácome
Por Agencia EFE

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró este jueves que existe una “clara evidencia” de que los barcos pesqueros bombardeados por Estados Unidos en las últimas semanas han sido utilizados para abastecer a otras embarcaciones vinculadas al narcotráfico, pese a que la justicia ha liberado a gran parte de los detenidos.

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