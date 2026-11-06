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Ricardo Preda, abogado del presidente de Paraguay, Santiago Peña, asiste al Senado para presentar la defensa "técnica" y "jurídica" del mandatario en el juicio político iniciado en su contra, este viernes, en Asunción. (Foto: EFE/ Juan Pablo Pino)
Ricardo Preda, abogado del presidente de Paraguay, Santiago Peña, asiste al Senado para presentar la defensa "técnica" y "jurídica" del mandatario en el juicio político iniciado en su contra, este viernes, en Asunción. (Foto: EFE/ Juan Pablo Pino)
Por Agencia EFE

Los abogados del presidente de Paraguay, Santiago Peña, acudieron este viernes al Senado para presentar la defensa “técnica” y “jurídica” del mandatario en el juicio político iniciado en su contra, que, pese a haber sido convocado en persona para comparecer ante el Legislativo, no asistió y delegó por ahora su representación, en medio del escándalo desatado por el cierre del privado Ueno Bank.

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