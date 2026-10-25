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Resumen

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El 25 de octubre de 2026, en el West London College, los votantes hacen fila para sufragar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP).
El 25 de octubre de 2026, en el West London College, los votantes hacen fila para sufragar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP).
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia EFE

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, criticó la decisión judicial de última hora que ordenó extender el horario de votación en la segunda vuelta de los comicios, y advirtió que la medida generó “dificultades” técnicas, operativas y de seguridad.

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