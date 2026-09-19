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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una rueda de prensa junto a representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Santa Cruz, Bolivia, el 30 de julio de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE))
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en una rueda de prensa junto a representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Santa Cruz, Bolivia, el 30 de julio de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE))
Por Agencia AFP

Bolivia anunció el viernes la eliminación de toda subvención al diésel, después de que el Congreso aprobara un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar su economía.

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