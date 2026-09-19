Bolivia anunció el viernes la eliminación de toda subvención al diésel, después de que el Congreso aprobara un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar su economía.

El presidente centroderechista boliviano Rodrigo Paz se comprometió ante el organismo multilateral a acabar con el subsidio a los combustibles, bajar el déficit fiscal y el gasto corriente y garantizar un tipo de cambio flexible.

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Las medidas en curso le permitirán acceder a un préstamo de 1.900 millones de dólares y confía que la ayuda gatille más cooperación económica de otros organismos internacionales.

Al asumir el poder en noviembre pasado, tuvo que tomar de inmediato medidas para resolver la falta de combustibles y dólares, tras heredar la peor crisis económica en 40 años que él atribuyó a sus antecesores izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Bolivia echó mano de sus reservas financieras para mantener un precio bajo, pero ello motivó una ausencia casi total de la divisa estadounidense.

El precio del litro de la gasolina y del diésel se duplicó en diciembre de 2025. El segundo volvió a elevarse en agosto en otro 100% hasta llegar a los 18 bolivianos, cerca de los 2 dólares.

El gobierno había anunciado que dejaría de subsidiar los carburantes en enero próximo, pero comenzó con el diésel desde el viernes y falta una decisión sobre la gasolina.

“Hemos tomado la decisión de que, desde hoy, el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, afirmó el gobernante en un mensaje difundido por el canal estatal de televisión.

Aseguró que la subvención, principalmente al diésel, le cuesta al estado unos 55 millones de dólares por semana, pero que sólo alienta el contrabando, porque los precios en países vecinos son superiores.

Respecto al costo por cada litro, indicó que este “fluctuará de acuerdo al precio internacional”, pero que permitirá garantizar el abastecimiento permanente y que pondrá fin al “negocio de los contrabandistas”.

En contrapeso a la medida, anunció medidas de corte social para aliviar un impacto en los sectores más vulnerables.

Millonario crédito del FMI

La sorpresiva decisión presidencial salió horas después de que el Congreso aprobara un crédito por 1.900 millones de dólares.

El Senado sancionó el proyecto de ley para autorizar el endeudamiento “destinado a respaldar el programa integral de reformas económicas del país”, informó la Cámara Alta en un comunicado. La iniciativa ya había pasado el filtro de los diputados el jueves.

Morales y Arce fueron críticos del FMI, con el que no se endeudaron. En 2020, el breve gobierno transitorio de la derechista Jeanine Añez contrajo un préstamo de 327 millones de dólares para enfrentar la pandemia del covid-19, pero Arce lo devolvió luego con el argumento de que era contrario a las normas bolivianas.

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Ahora, el gobierno de Paz espera que el directorio del FMI ratifique el crédito el próximo 2 de octubre y que días después se realice un primer desembolso de unos 250 millones de dólares, informó Óscar Navarro, viceministro de Tesoro.

También pretende que el acuerdo ayude a concretar nuevos financiamientos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares.

Varios sectores productivos, de campesinos y chóferes rechazaron de manera anticipada la medida y anuncian protestas para que se mantenga algún tipo de subvención.

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