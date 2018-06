Vilca Fernández, el preso político de Venezuela que fue excarcelado y "desterrado" de su país con destino al Perú, envió un mensaje este jueves poco antes de abordar un avión rumbo a Lima.

"Estoy en un avión que se dirige a la hermana república del Perú que me ha dado cobijo, república de la cual es oriundo mi padre y a la cual le agradezco muchísimo a su gobierno y a todo el cuerpo diplomático del Perú por todos los esfuerzos realizados para que yo pudiera salir de los calabozos de la dictadura", dijo Vilca Fernández en un audio exclusivo para la web del diario "El Nacional".

Vilca Fernández estaba detenido desde el 31 de enero del 2016 y permanecía en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y tanto activistas de oposición como su padre denunciaron que era víctima de torturas.



“A los venezolanos les digo que me voy con el corazón arrugado porque me voy de la patria que me expulsan de la patria que me vio nacer y por la que he luchado y he estado dispuesto a morir”, afirmó.

Fernández instó a los venezolanos a continuar en la lucha por la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos.

“Quedan muchos aún en los calabozos de la dictadura: Lorent Saleh, capitán Caguaripano, general Baduel y muchos más. Seguimos luchando porque ellos también sean libres, Villca no será libre hasta que Venezuela no sea libre”, dijo.

El dirigente estudiantil aseguró que el presidente Nicolás Maduro lo expulsó pero que no será por mucho tiempo. “Pronto regresaremos todos los que estamos en el exilio para construir un país con libertades y con igualdad para todos los venezolanos”, destacó.

Urgente .@RamonGuevaraMRD. Gobernador de #Mérida acompaña a Villca Fernández, .@VillcaFDEZ preso político, en el Aeropuerto de Maiquetía Simón Bolivar luego excarcelación. Viajará hoy a Lima- Perú a las 6:45pm en compañía de su padre Jorge Fernández.. 5:40pm pic.twitter.com/ufgD0utuWt — JesúsQuinteroQuiroz (@jquinterocomuni) 14 de junio de 2018

Fernández también agradeció a la Conferencia Episcopal Venezolana, a sus abogados, a su padre, a Ramón Guevara, gobernador de Mérida y todos los venezolanos que lucharon por su ex carcelación.

“Me voy con el corazón muy dolido porque 30 millones de venezolanos se quedan tras las rejas del régimen de Maduro”, finalizó Villca.

Sobre el "destierro" del ex dirigente estudiantil no se ha pronunciado de momento ningún organismo oficial.

Fernández es uno de los más de 200 excarcelados desde diciembre pasado, según el gobierno, al que se le ha otorgado la libertad, muchas de ellas condicionadas, tras el llamado de Maduro a que se revisara en "aras de la paz y el diálogo" la situación de los detenidos por "violencia política" desde las protestas antigubernamentales del 2014.

Familiares de los excarcelados también exigieron hoy a las autoridades que permitan que se les hagan exámenes médicos a los que están detenidos, que según Foro Penal son más de 300.

Fuente: EFE / "El Nacional", Venezuela (GDA)