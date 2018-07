La primera dama de Chile, Cecilia Morel, manifestó en una entrevista difundida este jueves por La Tercera, que el aborto libre no es un tema "de agenda" del gobierno de su esposo, Sebastián Piñera.

Las declaraciones se producen el mismo día en que una encuesta la califica como la "mujer más influyente" de Chile, al tiempo que el debate sobre el aborto se encuentra en un punto de tensión luego de que encapuchados apuñalaran a tres mujeres en una marcha el miércoles.

Ante la pregunta sobre la revolución feminista que está tomando lugar en Chile, Cecilia Morel respondió a La Tercera que lo más importante de este movimiento es que "sacó de la oscuridad temas que teníamos internalizados, naturalizados, como el abuso y el acoso".

“Lo que más valoro es que al poner estos temas en agenda se transformó en un tema de conversación que permite hablar de algo que a todos nos incumbe, y también permite a muchas de las mujeres que han sufrido abuso o acoso que se atrevan a denunciarlo”, manifestó al respecto.

Sin embargo, dijo no compartir que "una corriente intente imponer una dialéctica que enfrente a los hombres con las mujeres" y dijo esperar un mejor entendimiento entre ambos.

"En nuestro gobierno no está el aborto libre, no viene en nuestra agenda, no lo compartimos como principio", afirmó Cecilia Morel.

"Yo comprendo el dolor y el drama que vive una mujer que se hace un aborto, pero también me tocó ver mujeres que finalmente no abortaban que sentían que había sido una muy buena decisión seguir ese camino", agregó.

Miles de personas, muchas de ellas con pañuelos verdes en el cuello, marcharon el miércoles en Santiago por implementación del aborto libre y declararon insuficiente la ley actual que sólo lo permite a nivel terapéutico.(Foto: AFP/Claudio Reyes) AFP

Precisamente, este jueves se conoció la encuesta de la plataforma Cadem, en la cual Cecilia Morel se posicionó como la mujer más influyente de Chile, seguida por la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018).

Consultada al respecto por La Tercera, la primera dama señaló: "A mí el poder nunca me ha atraído, incluso al revés, tengo respeto por el poder, creo que hay que manejarlo ahí afuerita, que no te vaya a comer por ningún motivo".

Cecilia Morel también descartó su ingreso en política y analizó su paso junto a Sebastián Piñera por Palacio de La Moneda: "Aprendí que mi parte social era lo que me separaba de la política, verla conflictiva, verla ajena a mí, aunque eso me permitió entender que yo podía hacer mi aporte con eso", sentenció.

— Aborto en debate —

En tanto, el debate sobre el aborto libre en Chile se encuentra en un punto de quiebre luego de que la noche del miércoles encapuchados hirieran a puñaladas a tres manifestantes y a un comandante de Carabineros.

Desde el actual Gobierno, hubo expresiones de rechazo a los ataques, cuyos autores se mantienen prófugos y sin ser identificados, aunque los organizadores de la marchan han apuntado a grupos "fascistas" y "ultra nacionalistas".

"Nada justifica la agresión contra personas que piensan distinto. Las ideas, principios y temas para construir el Chile que queremos se enfrentan con diálogo y argumentos, no con intolerancia y violencia", manifestó la portavoz del gobierno de Piñera, Cecilia Pérez.

Por otro lado, Bachelet se pronunció a través de Twitter: "Repudio profundamente los violentos ataques en contra de tres mujeres que participaron anoche de la marcha por el #AbortoLibre en Chile".

Mando todo mi apoyo a las mujeres violentadas y me sumo al llamado a que se investiguen estos gravísimos hechos.



Y a todas las chiquillas que participaron pacíficamente de la manifestación: ¡a no bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales! 💚✊🏽 — Michelle Bachelet (@mbachelet) 26 de julio de 2018

"Este tipo de amedrentamiento a movimientos sociales recuerda a los peores años de la dictadura y son inaceptables en un país democrático", añadió la ex mandataria chilena, que se sumó además a la petición de que se investiguen los hechos, los cuales consideró "gravísimos".

Las agresiones ocurrieron al culminar en el centro de Santiago la VI edición de la Marcha por el aborto libre, seguro y gratuito, en la que participaron unas 40.000 personas, según los organizadores, y que fue replicada en otras ciudades de Chile, como Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia.

Fuente: Agencias