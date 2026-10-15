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Miembros de la Guardia Nacional argentina disparan sus armas en medio de enfrentamientos durante una manifestación contra el gobierno del presidente argentino Javier Milei, en Buenos Aires, el 15 de octubre de 2026. (Emiliano Lasalvia / AFP)
Miembros de la Guardia Nacional argentina disparan sus armas en medio de enfrentamientos durante una manifestación contra el gobierno del presidente argentino Javier Milei, en Buenos Aires, el 15 de octubre de 2026. (Emiliano Lasalvia / AFP)
/ EMILIANO LASALVIA
Por Agencia EFE

Las fuerzas de seguridad argentinas dispararon con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra la gran manifestación que este jueves secundan en Buenos Aires miles de personas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa de la universidad pública.

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