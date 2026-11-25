Gremios de transportistas paralizaron el miércoles sus actividades en Bolivia en rechazo al alza del precio del diésel, en una protesta que derivó en bloqueos de vías y choques con la policía que dejaron 16 detenidos, informaron autoridades.

El gobierno ajustó en un 14% el precio del combustible esta semana dos meses después de que el presidente Rodrigo Paz anunciara la eliminación de los subsidios al diésel. El precio del litro quedó en 1,75 dólares.

Federaciones de transporte urbano, interprovincial y pesado se unieron al paro de dos días principalmente en Sucre, capital del departamento de Chuquisaca, donde la mañana del miércoles buses y camiones bloquearon varias calles céntricas.

La policía intervino con gases lacrimógenos para despejar las vías, según imágenes difundidas por la prensa local.

Al menos 16 transportistas fueron detenidos, dijo a la cadena televisiva Unitel el coronel Percy Carvajal, subcomandante de la policía de Chuquisaca.

Durante la jornada se registraron unas 40 tomas de caminos.

También se presentaron bloqueos en una carretera en Oruro (oeste) y en Potosí (sur) hubo un paro parcial.

En tanto, algunos conductores interprovinciales de La Paz detuvieron sus actividades sin que se suspenda el servicio en una de las terminales de la ciudad.

Bolivia permanece desde junio en un estado de excepción que restringe los cierres de vías, una medida con la que el gobierno de Paz apagó una ola de protestas que este año paralizó por 53 días el país.

“Estamos intentando que el diésel esté lo más ajustado posible a la realidad de los precios internacionales”, bajo presión por la guerra entre Estados Unidos e Irán y el conflicto ruso-ucraniano, dijo el martes el presidente Paz a medios.

En septiembre, su gobierno anunció la eliminación de todas las subvenciones al diésel. La medida fue parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo por 1.900 millones de dólares con el fin de estabilizar sus finanzas, en medio de la mayor crisis económica que enfrenta Bolivia en los últimos 40 años.

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