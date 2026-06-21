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Integrantes de la Policía de Bolivia patrullan durante un operativo de desbloqueo de carreteras en Cochabamba. (EFE/Jorge Abrego).
Integrantes de la Policía de Bolivia patrullan durante un operativo de desbloqueo de carreteras en Cochabamba. (EFE/Jorge Abrego).
/ JORGE ABREGO
Por Agencia AFP

Militares y policías de Bolivia comenzaron a despejar de manera pacífica este sábado las vías bloqueadas por manifestantes desde hace más de seis semanas, tras la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz.

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