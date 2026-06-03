Una niña de 12 años con cáncer murió tras no poder llegar a un hospital de La Paz para recibir quimioterapia debido a los bloqueos de carreteras que afectan a Bolivia desde hace más de un mes, en un caso que elevó a diez las víctimas mortales del conflicto, siete de ellas por falta de atención médica oportuna.

La presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI), Ana Carola Torres, confirmó este miércoles que la menor vivía en la localidad de Tambo Quemado, limítrofe con Chile, cerca de una carretera internacional que está bloqueada por manifestantes campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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“Lamentablemente no pudo llegar a su quimioterapia que era el 18 de mayo. Han estado los papás intentando cruzar por diferentes lugares, pero lamentablemente no tuvieron la suerte de hacerlo y tuvieron que retornar con la pequeña a su casa”, relató la médica a los medios.

La niña, que sufría un linfoma linfoblástico de células B, murió el lunes tras haberse descompensado, sufrir fiebre y una hemorragia, lamentó Torres, cuya organización apoyó el tratamiento de la pequeña desde febrero de 2025.

Torres dijo que los padres están desconsolados por haber visto sufrir a la niña en su casa y advirtió que una decena de otros niños con cáncer afrontan la misma dificultad, sobre todo en las localidades rurales de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, los más afectados por los cortes de rutas.

Torres cuestionó que los manifestantes no dejen pasar ambulancias o vehículos con enfermos y que se reivindique “el derecho a la protesta por encima del derecho a la vida”.

Una mujer sostiene un cartel que dice "Renuncia, Presidente", en referencia al presidente boliviano Rodrigo Paz, durante una protesta antigubernamental en La Paz el 1 de junio de 2026. Foto: Marvin RECINOS / AFP / MARVIN RECINOS

La niña es la séptima víctima por falta de atención médica provocada por el conflicto en Bolivia, cifra que también incluye a otro niño de 12 años y a una ciudadana de Belice.

Además, la Fiscalía investiga la muerte de un joven que recibió un disparo durante un operativo policial y militar realizado el pasado 23 de mayo para intentar desbloquear una carretera, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó otros dos fallecidos en circunstancias que aún están bajo investigación.

Los bloqueos de carreteras, que han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país, son impulsados por sindicatos campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz.