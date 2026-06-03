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Una persona se manifiesta contra los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y pide libre transitabilidad para ambulancias, oxígeno y alimento para los pacientes, este jueves, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
Una persona se manifiesta contra los bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y pide libre transitabilidad para ambulancias, oxígeno y alimento para los pacientes, este jueves, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

Una niña de 12 años con cáncer murió tras no poder llegar a un hospital de La Paz para recibir quimioterapia debido a los bloqueos de carreteras que afectan a Bolivia desde hace más de un mes, en un caso que elevó a diez las víctimas mortales del conflicto, siete de ellas por falta de atención médica oportuna.

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