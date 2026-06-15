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Una mujer quechua camina frente a vehículos de una caravana de transportistas para exigir el levante de los bloqueos de carreteras, en Cochabamba, Bolivia, el 15 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
Una mujer quechua camina frente a vehículos de una caravana de transportistas para exigir el levante de los bloqueos de carreteras, en Cochabamba, Bolivia, el 15 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
/ JORGE ÁBREGO
Por Agencia AFP

Los bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades de Bolivia se redujeron este lunes, aunque la aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles persiste tras más de un mes de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, constató un periodista de la AFP.

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