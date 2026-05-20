Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Integrantes de "plataformas ciudadanas" participan en una manifestación en contra de los bloqueos, en La Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Integrantes de "plataformas ciudadanas" participan en una manifestación en contra de los bloqueos, en La Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Por Agencia EFE

Centenares de personas marcharon este miércoles en La Paz en contra de las manifestaciones y el “cerco” a esa región, sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, impuesto desde hace 15 días con bloqueos de carreteras por parte de sindicatos campesinos que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.