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Agentes de la policía boliviana detienen a varios hombres tras los enfrentamientos ocurridos en una manifestación contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz, el 25 de mayo de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
Agentes de la policía boliviana detienen a varios hombres tras los enfrentamientos ocurridos en una manifestación contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz, el 25 de mayo de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

La Central Obrera Boliviana (COB) informó este jueves que analiza con el Gobierno la liberación de los detenidos durante las protestas de los sectores que desde inicios de mayo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, como condición para continuar el diálogo iniciado en la víspera con las autoridades nacionales.

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