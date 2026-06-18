La Central Obrera Boliviana (COB) informó este jueves que analiza con el Gobierno la liberación de los detenidos durante las protestas de los sectores que desde inicios de mayo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, como condición para continuar el diálogo iniciado en la víspera con las autoridades nacionales.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, dijo a los medios que un “equipo jurídico” de la entidad sindical y otro del Ejecutivo trabajan para analizar los casos de los manifestantes detenidos, mientras una comisión avanza en una labor “por tiempo y materia” sobre las demás peticiones de los trabajadores.

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“El país está esperando resultados (...) creemos que la intención política (para resolver el conflicto) existe”, apuntó.

El miércoles, el Gobierno y una delegación de la COB sostuvieron un encuentro que quedó en pausa porque Argollo condicionó el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos.

Esta jornada, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró que “un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley”, ni “dar impunidad a quienes hayan cometido delitos”, por lo que ratificó que cada caso de detención se analizará individualmente.

Lupo también sostuvo que una condición “fundamental para establecer una mesa de diálogo es la pacificación del país, lo que implica el desbloqueo inmediato” de las carreteras para que regiones como La Paz, donde iniciaron las protestas, puedan “empezar a trabajar normalmente”.

“En este momento estamos con el mayor esfuerzo, en el muy corto plazo, para que el diálogo llegue a un acuerdo y desmovilice todo este bloqueo. La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua y esta tregua tiene que permitirnos (...) que se normalice la circulación”, manifestó.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).

Los campesinos plantearon el martes cinco exigencias para dialogar con el Gobierno, incluida una “amnistía presidencial” para sus detenidos, pero su principal dirigente, Vicente Salazar, cuestionó este jueves la “credibilidad” de la COB por reunirse con Paz en la víspera.

Asimismo, algunos sectores campesinos anunciaron este jueves que van a “radicalizar” los bloqueos de caminos, para que no ingrese “ni un producto” a las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas.

En la misma línea, los seguidores de Morales descartan el diálogo e insisten en la renuncia de Paz, que lleva siete meses de gobierno.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares.

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Decenas de policías y militares, con el apoyo de varios civiles, desbloquearon este viernes 5 de junio la ruta que une la ciudad boliviana de La Paz con la región de Río Abajo, una importante zona productora de alimentos, donde grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz instalaron cortes de vías. (EFE)

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