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Manifestantes marchan en protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, el 10 de junio de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
Manifestantes marchan en protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, el 10 de junio de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

La Central Obrera Boliviana (COB) planteó este martes al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, una agenda con ocho puntos que incluyen la “no judicialización de la protesta”, con el fin de “pacificar” el país tras un mes y medio de protestas y bloqueos de carreteras de esa entidad junto a sindicatos campesinos.

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