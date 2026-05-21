El Gobierno de Chile envió este jueves ayuda humanitaria a Bolivia, que atraviesa una ola de protestas y bloqueo de carreteras que han sitiado la capital del país.

La ayuda, que llegó la mañana del jueves a La Paz en un avión del Ejército chileno, “consiste en 12 palets, equivalente a 480 cajas de alimentos de ayuda humanitaria que corresponden a kits de 4x4, es decir, lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días”, indicó la Cancillería chilena.

La crisis política y social, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz (centroderecha), quien asumió el poder hace apenas seis meses.

Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto es crítica.

Los bloqueos mantienen parcialmente aislada a la región y han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal.

El Gobierno de Paz, que acusa a Morales de promover la conflictividad, habilitó un “puente aéreo” con apoyo de aviones argentinos para trasladar alimentos e insumos básicos, aunque admite que la situación sigue siendo difícil.

Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 18 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE) / Gabriel Márquez

“Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, dijo en el mismo comunicado el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

En un comunicado enviado la semana pasado junto a otros países de la región, la Cancillería chilena recordó que el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast “manifestó su preocupación por la situación humanitaria que se vive en Bolivia y reiteró la solidaridad con el Gobierno y pueblo boliviano para que, por medio del diálogo, se puedan canalizar las diferencias, siempre en el resguardo de la institucionalidad y preservación de la paz social”.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Actualmente, ambos países viven un acercamiento con los nuevos gobiernos de los presidentes Paz y Kast.